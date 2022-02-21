Togg’dan Gemlik tesisindeki çalışmalara ilişkin yeni paylaşım
Gemlik'teki üretim tesisinde yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin paylaşımda bulunan Togg, çalışmaların planlamalar doğrultusunda ilerlediğini belirtti.
Togg'un resmi Twitter hesabından Gemlik'teki üretim tesisindeki çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin bir video paylaşıldı. Paylaşımda, "Gemlik tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor." ifadesine yer verildi.
"#YeniLigGemlik", "#Togg" etiketleriyle paylaşılan videoda, şu ifadeler yer aldı:
"Boya Binası: Yüzde 88’i bitirildi. Boya tankları ve fırınlarının kurulumları tamamlandı. 19 bin 416 metre elektrik kablosu döşendi. 21 bin 789 metre boru hattı döşendi.
Gövde Binası: Yüzde 76’sı bitirildi. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine başlandı. 8 bin 893 metre elektrik kablosu döşendi. 37 bin 453 metre boru hattı döşendi.
Montaj Binası: Yüzde 79’u bitirildi. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine başlandı. 12 bin 832 metre elektrik kablosu döşendi. 27 bin 386 metre boru hattı döşendi."