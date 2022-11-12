Togg’dan ön siparişlere ilişkin açıklama

Doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV’u 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkarmaya hazırlanan Togg’un resmi Twitter hesabı üzerinde ön siparişlere ilişkin açıklama yapıldı.

Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihaza olan ilginin gururla takip edildiğinin belirtildiği açıklamada, ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız USECASEMobiltiy vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yenilemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklamayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz.”