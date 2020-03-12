Tokai çakmaklarının satış süreci tamamlandı
Gözde Girişim, Tokai çakmaklarının üreticisi Sebat Çakmak’ın 35 milyon TL'ye satış sürecini tamamladı.
Can Uluslararası Yatırım Holding ile 35 milyon TL’lik anlaşma imzalanırken, KAP’a hisse devrinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 2013 yılında çoğunluk hissesini aldığı Sebat Çakmak’ta hisse devir işlemi tamamlandı. Tokai marka çakmakların üretimini yapan Sebat Çakmak, Can Uluslararası Yatırım Holding’e 35 milyon TL karşılığında satıldı.
Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, tamamlanan hisse devriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Türkiye’nin farklı sektörlerde yatırım yapan en büyük girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim, başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Cazip sektörlere yatırım yapan şirketimiz, zamanı geldiğinde portföyündeki şirketleri elden çıkararak paydaşlarımıza değer yaratıyor. Sebat Çakmak’ın gelecek dönemde Can Uluslararası Yatırım Holding çatısı altında başarılarını sürdürmesini diliyoruz. Gözde Girişim satıştan elde edilen nakdi, borç ödemede kullanmayı planlıyor.”