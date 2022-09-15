Toksan en iyi işyeri ödülünü 3. kez aldı

ZEHRA ORUÇ GÜLTAŞ

TOKSAN, 250-499 arası çalışanı bulunan firmalar kategorisinde yapılan değerlendirme sonucunda elde ettiği puanlamayla Türkiye’nin en iyi işverenleri arasındaki konumunu pekiştirdi. Toksan Fabrika Direktörü Gürkan Koyuncu, Bursa ve Kocaeli’ndeki fabrikalarında dünya devi otomobil firmalarına parça üretimi gerçekleştiren TOKSAN’ın, katıldığı her alanda ödül alarak sektörde fark yarattığını söyledi. TOKSAN’ın üretim yaptığı fabrikalarda iş sağlığı ve güvenliğinden, çevre duyarlılığına, müşteri memnuniyetinden sürdürülebilirlik projelerine kadar tüm alanlarda uluslararası standartlarda uygulamalar gerçekleştirildiğini belirten Koyuncu, çalışanların moral motivasyonunu yüksek tutacak ortam sağladıklarını belirtti. Tüm bu duyarlılıkların sonucunda TOKSAN’ın çalışılacak en iyi işyeri değerlendirmelerinde ödüle layık görüldüğünü vurgulayan Gürkan Koyuncu, “Çalışanlarımızın sağlıklı koşullarda, en önemlisi güven ve aidiyet duygusu içinde üretime katılması, TOKSAN’ı çalışılacak en iyi işyeri ödülüne ulaştırıyor. Çalışan ve yönetici arasındaki güven ve samimiyet, üretim kültürümüzün önemli bir parçasını oluşturuyor. Üç yıl üst üste en iyi işyeri ödülünü almamız en güzel kanıtımız. Alınan ödüller çalışanlarımızın motivasyonunu artırarak yeni ödüllerin kapısını açıyor” dedi.

“Planlı büyüyoruz”

TOKSAN Genel Müdürü Erol Sarıkaya da, Küçükoğlu Holding’in iştiraki olan TOKSAN’ın aldığı ödüllerin güven kültürünün kurumsallaşmasını sağladığını, bunun da tercih edilirlik noktasında TOKSAN’ı bir adım daha öteye taşıdığını vurguladı. 1985 yılında temelleri atılan Küçükoğlu Holding’in bugün yurtiçi ve yurt dışı yatırımlarıyla dünyanın en önemli otomobil firmalarına partnerlik yaptığını kaydeden Sarıkaya, şunları söyledi: “TOKSAN, Ak-Pres, Akteknik, Toyota Plaza Aktoy ve Ak Automotive şirketlerimizde toplam 110 bin metrekare alanda 1260 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bursa TEKNOSAB’da da 2023 yılında devreye almayı planladığımız ilave 30 bin metrekarelik yatırımız devam ediyor. Türkiye’de İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Hendek’te yurt dışında da Slovenya’da yatırımlarımız var. Holdingimizin bünyesindeki şirketlerimizde enerji verimliliği ve temiz çevre özelliklerine sahip LEED GOLD sertifikalı Yeşil Bina standartlarını temel alan yapılar oluşturduk. TEKNOSAB’da faaliyete geçecek 3 üretim tesisimizde de LEED GOLD standartlarına uygun tasarımlar oluşturduk. Ayrıca çatıda Güneş Enerjisi Sistemi yatırımı da yaparak sıfır karbon hedefine ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm yatırımlarımızı 2030 Stratejik Planımıza uygun yapıyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedeflerimize doğru yol alırken, dünyanın saygın kuruluşlarından aldığımız ödüller ise bizi daha çok motive ediyor. Özellikle GPTW’den 3 yıldır düzenli olarak aldığımız ‘çalışılacak en iyi işyeri’ ödülleri, holding şirketlerimizde çalışanların kendilerini ne kadar mutlu ve güvende hissettiğini gösteriyor.”