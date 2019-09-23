Toksan, IAA 2019’da yeni ürünlerini sergiledi

23 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Mercedes, Hyundai, Kia, BMW, Ford gibi çok sayıda ana sanayi firmasının yanı sıra OEM’lerin katıldığı fuarda, Küçükoğlu Holding Sanayi Grup Başkanı Tolga Türkaslan, Toksan Genel Müdürü Erol Sarıkaya ve Pazarlama Uzmanı M. Emin Kaya firmalarını temsil etti. Dünyanın otomotiv devlerinin 2020 model araçlarını da tanıttığı fuarda, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve Frankfurt Ticari Ataşesi Tansu Günendi Toksan’ın fuardaki standını ziyaret etti.

Fuar dönüşü değerlendirme yapan Tolga Türkaslan, dünyanın en büyük otomotiv fuarları arasında ilk sıralarda yer alan Frankfurt IAA’da oldukça verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Dünya devi, firmalara üretim yaptıklarını vurgulayan Türkaslan, “Fuar süresince dünya devi ana sanayi firmalarının üst düzey yöneticilerini ağırladık. Verimli B2B görüşmeleri yapma fırsatımız oldu” dedi. Tolga Türkaslan, 1985 yılından bu yana dünya devi otomobil firmalarına parça ürettiklerini ve yaptıkları atılımlar ile dünya markası olma yolunda hızla ilerlediklerini de söyledi.

Turquality marka destek programında

Turquality marka destek programına dâhil olduklarına ve 2025 yılı hedefleri doğrultusunda oluşturulan Stratejik Plan çerçevesinde kararlı adımlar attıklarına dikkat çeken Türkaslan, “Yeni teknolojileri kullanmaya önem veriyoruz. Makine-teçhizat yatırımlarımıza, kalite iyileştirme-deneme-devreye alma süreçlerimizin daha da iyileştirilmesine ağırlık veriyoruz. Endüstri 4.0 stratejisine uyumlu çalışmalara öncelik veriyoruz. Bu kapsamda dijitalleşme çalışmaları yapıyoruz. SAP /ERP programında üretimimizi takip ediyoruz. Tasarım verimliliğini artırma ve tasarım hatalarını minimize etme konularında devam eden projelerimizi en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde dünya devi firmalar ile olan ilişkilerimiz sürekli gelişiyor. IAA 2019 bizim açımızdan verimli geçtiğini söyleyebilirim” dedi.