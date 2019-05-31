Toksel Vargel, kablo sarımında sektörün ihtiyacını karşılıyor

31 Mayıs 2019

Toksel Vargel’in kablo sektörü tarafından da tercih edildiğini ve kablo sarımında sektörün ihtiyaçlarını en üst seviye müşteri memnuniyeti ile karşıladıklarını belirten Toksel Vargel Satış Pazarlama Uzmanı Ümit Bolaman, “Toksel Vargel’ in tamamen mekanik yapıda olması ve sektörde kullanılan diğer makinelere kolayca entegre olması sayesinde firmalar tarafından çokça tercih ediliyor” dedi.

Yerli üretimle uzun ve sürekli çalışmaya uygun bir ürün

Toksel Makine’nin Toksel Vargel’in tüm dünyada tek yerli üreticisi olduğunu vurgulayan Ümit Bolaman, ürün hakkında şu bilgileri verdi: “Toksel Vargel, sık bakım istememesi nedeniyle uzun ve sürekli çalışmaya uygun bir üründür. Toksel Vargel, kendi özelliği ile limit noktasına gelince mekanik olarak yön değiştirir. Bu işlem tamamen mekanik olarak yapılır ve söz konusu mil tek yönde tahrik edilir. Bu işlem için sürücü, kontrol kartı gibi elektrik ya da elektronik sistemlere ihtiyaç duyulmaz. Bu durum ürünün tambur üzerine düzgün bir şekilde sarımına sebebiyet verir. Ayrıca bu özellik; burulma, kırılma gibi istenmeyen proses şartlarının oluşumuna karşı bir tedbirdir. Toksel Vargel, hızını ayarlamak üzere üstünde bulunan bir mandal sayesinde farklı üretim hızlarına uyumlu bir şekilde çalışabilir.”