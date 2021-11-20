Toksöz Grup'tan çalışanlara enflasyon zammı

Türkiye’deki ilaç sektöründe faaliyetlerini sürdüren şirketlerden Toksöz Grup, çalışanlarının maaşlarına kasım ayından itibaren bin lira artış yaptığını duyurdu.



Erol Toksöz tarafında 1972 yılında sağlık sektörüne giriş yapan Toksöz Grup, şu anda bünyesinde Montero, Verano ve Arven ilaç firmaları bulunduruyor. Gruptan 550 çalışanının maaşlarına yapılan düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada son dönemde gerek pandeminin yarattığı zorlu koşullar, gerek döviz kurlarındaki artışların temel gıda ve ihtiyaçların fiyatlarında olumsuz etkiler yarattığı vurgulanarak “Grup olarak insana ve yaşama değer vermemiz bilinciyle yönetim kurulun başkanımız Sayın Zafer Toksöz’ün kararı ile kasım ayından geçerli olmak üzere tüm çalışanlarımızın ücretlerinde artı bin lira brüt artış yapılmıştır” denildi



Şubat ayında da zam yapacak



Yapılan açıklamada Şubat 2022 ücret artış döneminde ücret artışı ayrıca değerlendirileceğini ifade edilerek “Bu ücret artış çalışmasıyla yaşanılan bu zorlu süreçlerin etkisinin biraz da olsa hafiflemesini umut eder, Toksöz Grup Ailesine kattığınız her bir değer için teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın’’ ifadeleri kullanıldı.