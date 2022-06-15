Toksöz Grup'tan çalışanlara ikinci zam

Hüseyin ASLIYÜCE

Toksöz Grup, çalışanların maaşlarına ikinci kez zam yapma kararı aldı. Bu yılın şubat ayında enflasyon düzenlemesi olarak çalışanlarının maaşlarına bin lira ek zam yapan grup, yükselen enflasyon nedeniyle çalışan maaşlarında ikinci bir düzenlemeye gidiyor. Erol Toksöz tarafında 1972 yılında sağlık sektörüne giriş yapan ve şu anda 550 çalışanı bulunan grup, çalışanlarının maaşlarına temmuz ayından itibaren bin 500 lira daha artış yapacağını çalışanlarına duyurdu.

Bünyesinde Montero, Verano ve Arven ilaç firmalarını bulunduran grubun İnsan Kaynakları ve Eğitim Direktörlüğü tarafından yapılan duyuruda, “Ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle temel gıda ve ihtiyaç fiyatlarındaki artışların herkesi olumsuz yönde etkiledi. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Toksöz’ün kararı ile Temmuz 2022’den geçerli olmak üzere tüm çalışanlarımızın ücretlerinde bin 500 TL brüt artış yapılacak.” ifadelerine yer verildi.