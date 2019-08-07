Toksöz, İtalyan Hükümeti ile anlaştı

07 Ağustos 2019

Kerim ÜLKER

2013’te Türk şirketi Toksöz Grubu’nun satın almasıyla bir anda sadece İtalya’nın değil, Avrupa çikolata piyasasının gündemine gelen 159 yıllık dev şirket Pernigotti’de anlaşma sağlandı. Geçen yıl fabrikayı kapatıp Türkiye’ye taşıyacağını açıklayan Toksöz Grubu, geri adım attı ve İtalyan Hükümeti ile anlaştı.

Anlaşmayı ise İtalya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ile Sanayi Bakanı Luigi Di Maio duyurdu. İtalyan Başbakan Yardımcısı Di Maio, ülkenin kuzeyinde yer alan Novi Ligure kentindeki Pernigotti fabrikasının kapanmayacağını açıkladı. Aynı zamanda Roma Yönetimi’nin ortağı olan 5 Yıldız Hareketi Başkanı Di Maio, “Bu sorun hükümet iktidardayken başladı ve rekor sürede çözüldü. Hiçbir iş kaybı olmayacak ve her zaman söylediğim gibi, bir marka için çalışan ve onu harika yapan insanlar kovulmayacak” dedi.

159 yıldır aynı fabrikada üretim yapıyor

İtalyan haber ajansı ANSA’ya göre ülkedeki Gıda işçileri sendikası Uila'nın yöneticileri Pernigotti’ye ürün sağlayan Emendatori ve Gruppo Spes adlı iki farklı şirketle de anlaşma yapıldığını duyurdu.

1860 yılında Novi Ligure'de kurulan Pernigotti, İtalya'nın en eski ve en geleneksel çikolata üreticisi olarak biliniyor. 6 yıl önce Toksöz Grubu’nun satın aldığı Pernigotti’nin 100’e yakın işçisi var. Bu işçilerin işlerini kaybetmemesi için geçen yıl 15 Kasım’da İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı kriz masası kurmuştu.