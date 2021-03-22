Toktaş, Möbel Genuss ile tasarım üssü olmayı hedefliyor

Toktaş İnşaat, 2020 yılında faaliyete aldığı Mobel Genuss ile mobilya tasarımında öne çıkıyor. Yurtici pazarlarının yanı sıra yurtdışında da önemli projeleri üstlenen firma, yüksek teknoloji, alanında uzman mimarlarıyla sektörde liderliği hedefliyor.

Bugüne kadar farklı konseptlerde birçok büyük projeyi hayata geçirdiklerini ve üretim, pazarlama, satış, satış sonrası süreçlerde müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağladıklarını ifade eden Toktaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Toktaş, “Tüm projelerde müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerle, uzun ve koklu ilişkiler kurarak müşteri sadakatini sağlamayı başardık. Önümüzdeki süreçte Mobel Genuss ve Toktaş İnşaat olarak 2021 yılında beklenen yeni normale uygun satış ve pazar stratejileri geliştirdik. Yurtici ve yurtdışında yapacağımız çalışmalarda kurum vizyonumuza uygun belirlenecek iştirakçilerimizle pazar ağımızı genişleterek sadece Mersin merkezli firma olarak kalmayıp çok merkezli bir yapıya bürünmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Toktaş "Mobel Genuss olarak Türkiye ve dünyada mobilya üretiminde benzerimiz olan unlu firmalarla rekabet halinde olan ve üretim alanımızda akla gelen oncu firmalardan olmak hedefindeyiz.” diye konuştu.

Geçen yıl yüzde 25 büyüdü

Son yıllarda tasarımda öne çıkan firmalar arasında yer aldıklarını belirten Murat Toktaş “Uzmanlık alanımız olan mutfak mobilyası, banyo ve kapı sistemlerinin yanı sıra A'dan Z'ye dekorasyon işlerinde de sağlam çözüm üretebilecek kapasitedeyiz. Müşterilerimizin ev veya büro hayalini estetik, kişisel sadelik, dinginlik ve trend olan mobilya tasarımlarında 2019 yılına nazaran yüzde 25 bir artış başarısı gösteren bir firmayız. 2020 yılında istihdamda da aynı oranda artışı sağladık. Mobilya sektöründe e-ticaret üzerinden sağladığımız talep üretim bandımızı da genişletti. Üretim atölyemizde el yapımı ürünler, alanında uzman ustalarla ve kullandığımız malzemenin kalitesiyle firmamıza olan talebi arttırdı.” şeklinde konuştu.

Mobilya tasarımlarında hedefledikleri müşteri kitlesinin beklentilerini ve bulundukları coğrafyadaki kültürel değerleri baz alarak en doğru malzemeleri ve tasarım trendini yakaladıklarını ifade eden Toktaş, “Özgün tasarımlarımızın hayat bulması için gerekli malzemeleri temin eden yurtici ve yurtdışındaki tedarikçilerle doğrudan çalışıyoruz. Urun maliyetinden ziyade uzun omurlu olması ve projelerimizdeki estetiğe uygun malzemeleri tercih ediyoruz." dedi.

Dijital pazarda yerini aldı

Geçtiğimiz yıl başlattıkları yeniden yapılanma ile Toktaş İnşaat ve Möbel Genuss olarak 2 ayrı şirket olarak farklı uzmanlık alanlarda faaliyet yürüttüklerini ifade eden Murat Toktaş, şöyle devam etti: “1998 yılından beri Toktaş İnşaat ve Toktaş Mobilya olarak devam ettirdiğimiz şirketimizi 2020 yılında mobilya sektöründe üretim çeşitliliği sağlayarak Möbel Genuss markasıyla mutfak ve mobilya üretimi olarak ayrıştırdık. 2020 Mart’ta başladığımız Toktaş Terapy 6 konut projesiyle bir okul projesini başarıyla tamamladık. Möbel Genuss olarak kurumsal ve kişiye özel proje tasarımlarını uygulamalarını hem iç dekorasyonda hem de mobilya üretiminde başarıyla gerçekleştiriyoruz." açıklamasını yaptı.