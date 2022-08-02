Toli Games, bilgiyi kutuladı, Amazonla Amerika’ya açıldı

Esra Özarfat

BURSA - Bursa’nın en köklü matbaası, eğitim materyalleri geliştirici ve üreticisi Renk Vizyon, kutu ve akıl oyunları sektöründeki 20 yıllık deneyimini 2019 yılında Toli Games adı altında toplayarak pazara hızlı bir giriş yaptı. Toli Games’i sektörde öne çıkaran en önemli özelliği ise kendi tasarladığı ürünleri 10 bin metrekarelik üretim alanında üreterek pazara sunan Türkiye’deki tek kutu oyunu firması olması. Eğlencenin ön planda olduğu ancak temelinde öğrenmenin yattığı bir strateji izleyerek geliştirmeler yaptıklarını anlatan Toli Games Satış ve Pazarlama Direktörü Said Bucak, “Replika olmayan 74’e yakın kendi tasarladığımız kutu oyunumuz var. Üniversiteden hocaların da desteğini alan güçlü bir Ar-Ge ekibine sahibiz. Genel kültürden tarih ve coğrafyaya, strateji oyunlarına kadar çok çeşitli alanlarda kutu oyunları geliştiriyoruz. Avrupa’da kutu oyunu sektörü daha çok eğlence odaklıdır. Bizde ön planda eğlence, arka planda ise eğitim yer alıyor. Tüm oyunlarımız 6-99 taş aralığına uygun” dedi.

TRT’nin Pırıl’ı için oyun geliştirdi

Gerek eğitim materyalleri gerekse kutu oyunlarıyla zincir marketler, kitapevleri ve dijital satış kanallarında yer aldıklarını belirten Bucak, TRT Çocuk’un çok sevilen karakteri Pırıl’ın da lisanslı kutu oyun ve kitaplarının hem üretimini hem de dağıtımını yaptıklarını, talep üzerine sadece Pırıl’a özel bir oyun geliştirerek pazara sunduklarını anlattı. Toli Games’in dikkat çeken bir diğer kutu oyunu da Bilgin serisi. Türkiye ve Bursa’nın değerleriyle ilgili pek çok bilginin eğlenerek öğrenildiği bu seri için diğer illerden de talepler gelmeye başlamış. Said Bucak, Bilgin serisinin kültür, tarih, coğrafya bilgisini doğru ve etkin kullanmaya yardımcı olurken, harita okuma, coğrafi belleği sorgulama, sosyal beceriler kazandırma gibi özellikleriyle hem okullarda hem de aile içinde keyifle oynanan bir oyun haline geldiğini vurguladı. Çocukların en çok zorlandığı ders olan matematiği sevdirmek için de ‘matematiği Ti’ye alan bir seri çıkardıklarını aktaran Bucak, farklı sınıflara yönelik geliştirici pek çok eğitim materyali de ürettiklerini dile getirdi.

Essen’deki fuara katılan ilk Türk oyun firması olacak

e-ticaretin yanı sıra e-ihracata da büyük önem verdiklerinin altını çizen Said Bucak, yakın zamanda Amazon Amerika’da satışlara başladıklarını da duyurdu. Üretim içinde ihracatın payı henüz sınırlı olsa da altyapısını kurdukları e-ihracat atağıyla bu oranı artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Bucak, “Libya, Mısır, İsrail, İngiltere gibi ülkelerden talepler alıyoruz. Çin ile de görüşmelerimiz sürüyor. Oyunlarımızı İngilizcenin yanı sıra talep edilen ülkelerin kendi dillerine de çevirerek üretiyoruz. Oyunlarımızın içerikleri ve özellikle de replika olmayan orijinal oyunlar olması yurt dışında ilgiyi daha da artırıyor. Her yıl Almanya Nürnberg’deki dünyanın en büyük oyuncak fuarını ziyaret ediyorduk. Bu yıl da Essen’de ekim ayında düzenlenecek olan dünyanın en büyük kutu oyunu fuarına Türkiye’den katılan ilk firma olacağız” açıklamasını yaptı.

Dijital alana da yatırımlarını artırdıklarını ifade eden Said Bucak, “Asıl hedefimiz çocuklarımıza dijital platformda da aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri oyunlar üretmek. Şu anda yazılım çalışmalarımız devam ediyor. Uygulamamızın en dikkat çekici tarafı reklam içermiyor olması. Uygulamaların gelir kaynaklarından olan reklamları biz uygulamamızdan çıkardık. Deneme sürümlerinin de tamamlanmasının ardından yakın bir zamanda pazara sunmaya hazırlanıyoruz” dedi.