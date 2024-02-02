TOM Şirketler Grubu ile Dubai Islamic Bank’ın stratejik ortaklık yolculuğu başlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankacılık gruplarından Dubai Islamic Bank PJSC (DIB)’ın, TOM Bank’ı da bünyesinde barındıran TOM Şirketler Grubu'nun azınlık hisselerini satın almasına ilişkin 2023 Aralık ayında tamamlanan anlaşma sonrası, ortaklığın ilk hissedarlar toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. DIB Grup CEO'su Dr. Adnan Chilwan, TOM Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Onur Özkan, TOM Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tolga Akar ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla yapılan toplantı, her iki grup için de yeni bir başlangıcı ifade ediyor.

Toplantıda, dijital bankacılık ve finansal teknolojiler sektöründe Türkiye’nin temsil ettiği potansiyelin TOM Şirketler Grubu’nun faaliyetlerinin erken döneminde bu yatırımı almasında etkili olduğuna vurgu yapıldı. Bunun yanı sıra grubun genç, dinamik, aktif ve bankacılık sektöründe deneyimli insan kaynağı ile çalışma kültürünün de büyüme potansiyelinde önemli rol oynadığından bahsedildi.

İlk yılında büyük başarılara imza atan ve kısa sürede 7 milyon müşteriye ulaşan TOM Şirketler Grubu, 2024 yılına ortaklığın gücüyle giriş yaptı. DIB ile yapılan iş birliği, grubu dijital bankacılık ve finansal teknoloji sektöründe bölgesel lider konumuna getirerek Türkiye'de dijital finansal hizmetlere erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Ortaklığın orta vadeli planları arasında dijital bankacılık deneyiminin sınırların ötesine geçerek diğer uluslararası pazarlara taşınması yer alıyor.

TOM Şirketler Grubu CEO'su Onur Özkan, “Dinamik, aktif, alanında en iyi tecrübelere sahip, coşkulu bir ekip ve yeni teknolojilerden oluşan güçlü altyapımız ile faaliyetlerimize başlayarak hedeflerimize odaklandık. Türkiye’nin her yerinden finansal ürünlere erişimi kolaylaştırdığımız çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Girişimimizin erken döneminde çok hızlı bir müşteri edinimi başarısı sağladık ve 7 milyon müşteriye ulaştık. Bu aşamada DIB’den aldığımız yatırım bize kısa vadede Türkiye’de dijital bankacılık faaliyetlerimizin kullanımını yaygınlaştırma fırsatını sağlayacak, orta vadede de hizmetlerimizi uluslararası arenaya taşımamıza ve 5 yılda Avrupa’nın ilk 5 fintek şirketinden biri olma hedefimize ulaşmamıza destek olacak” şeklinde konuştu.

DIB Grup CEO'su Dr. Adnan Chilwan ortaklıkla ilgili şunları kaydetti: “Türkiye'de 15 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Körfez İş birliği Konseyi (GCC) bölgesinin lider finans kuruluşu olarak, ülkede dijital bankacılık ve finansal teknoloji sektörünün sunduğu önemli fırsatlara değer veriyoruz. TOM Şirketler Grubu’na yaptığımız yatırım bu stratejik vizyona dayanıyor. TOM Şirketler Grubu’nun hızlı büyümesinden, teknolojik ilerlemeye olan bağlılığından ve hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda iddialı iş hedeflerinden etkilendik. Bu ortaklık sayesinde iş birliğimiz, sektör hedeflerine ulaşmanın da ötesine geçerek BAE ile Türkiye arasındaki ekonomik bağları güçlendirirken yeni küresel fırsatları keşfetmeye de yardımcı olacak” dedi.

TOM Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tolga Akar ise “TOM Şirketler Grubu olarak Türkiye’nin en büyük perakende ekosistemlerinden birini temsil eden Aydın Grup’tan da aldığımız güçle, dijital finansal hizmetlerimizi ilk yılımızda 7 milyon müşteriye ulaştırdık ve beklentilerimizin de üzerinde bir büyüme yakaladık. Kısa zamanda yakaladığımız bu başarı, bizi Türkiye’deki hedeflerimizin yanı sıra uluslararası alandaki hedeflerimiz konusunda da motive ediyor. Bu ortaklıkla birlikte dijital finansal hizmetlerimizi daha da çeşitlendirmeye ve dijital bankacılık alanında sektöre ilkleri kazandıracak yenilikçi ürünleri geliştirmeye odaklanacağız.” dedi.