Toplu yaşam alanları koronavirüse 100 milyon TL harcadı

12 Mayıs 2020

Koronovirüsün hayatımıza kattığı alışkanlıklara her geçen gün yenisi eklenirken, Apsiyon; site yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantılarını koronavirüs sebebiyle online olarak düzenlemeye başladı. “Koronavirüs ve Toplu Yaşam Alanları” konusuyla düzenlenen ilk buluşmada, temasın azaltılması için yapılması gerekenler tesis yöneticileri ile paylaşıldı. 237 tesisten profesyonel 89 yöneticinin ve profesyonel yönetim firması yetkililerinin katıldığı sohbette, koronavirüs ile mücadele kapsamında kullanılan dezenfeksiyon ürün miktarı ve koronavirüsün sitelere olan ekonomik boyutları tartışıldı. Önümüzdeki günlerde de devam edecek sohbetler ile birlikte toplamda bini aşkın yönetici ve profesyonel yönetim firması yetkilisi ile 300 bin site sakinine ulaşmayı hedefleniyor.



“237 siteden 89 yönetici ve profesyonel yönetim firması yetkilisi ile bir araya geldik”



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Apsiyon CEO’su Kudret Türk, “Apsiyon olarak site yöneticileriyle belli aralıklarla bir araya gelerek, gündemi, yeni mevzuatları, sitelerinde ihtiyaç duydukları gereksinimleri ve sistemsel olarak geliştirilmesi gereken konuları ele aldığımız sohbetler düzenliyorduk. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs ile birlikte alınan tedbirler kapsamında, bu sohbetlerimizi online olarak gerçekleştirme kararı aldık. İlk online sohbetimizde 237 toplu yapı, bina, alışveriş merkezi yöneticisi ve profesyonel yönetim firması, entegre tesis yönetim şirketi yetkilileri ile bir araya geldik. Yöneticilere koronavirüsten korunmak için toplu yaşam alanlarında almaları gereken tedbirleri hatırlattık. Koronavirüs karşısında site yöneticilerinin almış olduğu tedbirleri değerlendirerek bazı önemli verileri de paylaştık” dedi.



“Yöneticilerin yüzde 60’ı ilk korona vakası açıklandığı an itibariyle yaşam alanlarını dezenfekte ettirdi”



Koronavirüsle birlikte Apsiyon olarak site yönetimleriyle çok hızlı aksiyon aldıklarını sözlerine ekleyen Türk, sözlerine şöyle devam etti, “İlk vaka açıklandığı an itibariyle site yöneticilerinin yüzde 60’ı bina dezenfeksiyonlarını gerçekleştirdi. Yöneticilerinin yüzde 90’ı ise bina içerisinde temasın en yüksek olduğu yerleri belirleyerek, temizlenme sıklığını artırdı. Site yaşam alanlarının yanı sıra otopark, bina içi ve girişi geçiş mahalleri, koridorlar, asansörler ve sosyal alanların da yüzde 80’e yakın kısmı dezenfekte edildi. Tüm bu süreçte toplam 10 tonluk dezenfeksiyon ürünü kullanıldı. Yöneticilerinin yaklaşık yüzde 70’i ise bina giriş çıkışlarına el dezenfektanı temin etti. Koronoyla mücadele kapsamında siteler yaklaşık 100 milyon TL’lik bir bütçe harcaması gerçekleştirdi.”



“Site yöneticileri koronavirüs ile mücadelede önemli bir rol oynuyorlar”



Site yöneticilerinin “Sağlık Tedbirleri Alma Sorumlulukları” hakkında da bilgilerin paylaşıldığına değinen Türk, “Toplu yaşam alanlarında görev yapan yöneticiler, koronavirüs ile mücadele kapsamında son derece önemli bir rol oynuyorlar. Bina içerisinde, geçiş yollarında, sosyal alanlarda ve otoparklarda koronavirüs bulaş riskini azaltmak için farklı önlemler alıyorlar. Yöneticiler asansörlerde temasın azaltılması için normalde maksimum 5-6 kişi binilebilen yüksek katlı binalardaki geniş kabinli asansörlere aynı anda 2 kişiden fazla binilmemesi, dört kişiden az kullanılan asansörlerin ise yalnız kullanılması ve “sosyal mesafenin” korunması yönünde de bir işlem uyguladıklarını ve ilk 3 katta yaşayanlar için zorunlu haller dışında asansör kullanmamalarını rica eden bilgilendirme yazıları paylaştıklarını da bizlere aktardılar” dedi.