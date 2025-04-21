‘Toprağın Altındaki Altın’: Soğuk cüzdan gerçeği
Kripto paralar artık yalnızca bir yatırım aracı olmaktan çıktı; dijital ekonominin merkezine yerleşen, yeni bir finansal sistemin yapıtaşı haline geldi. Bu dönüşüm, beraberinde hem fırsatları hem de riskleri getiriyor.
Hande EĞİLMEZ ENİŞ
Dünya Gazetesi TV YouTube kanalında ağırladığımız WhiteBIT Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin ile kripto varlıkların güvenli saklanma yöntemlerinden regülasyon sürecine, Türk halkının bu alana olan ilgisinden sektördeki kariyer fırsatlarına kadar pek çok başlığı detaylı şekilde ele aldık.
Güvenliğin anahtarı: Soğuk cüzdanlar
Kripto yatırımcılarının en büyük kaygılarından biri olan güvenlik, yeni nesil saklama çözümleriyle aşılmaya çalışılıyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, yatırımcılara hem erişim kolaylığı hem de güvenlik sunan alternatif platformlar olarak öne çıkıyor. Emre Yetişkin, WhiteBIT olarak varlıkların yüzde 96’sını soğuk cüzdanlarda tuttuklarını belirtiyor ve ekliyor: “Yatırımcı şifresini unutsa bile, biz sistem üzerinden bu varlıklara ulaşabiliyoruz.” Bu yaklaşım, bireysel sorumluluğun yanı sıra kurumsal güvenliğin de devrede olduğu bir model sunuyor.
Peki, Türk halkı kripto varlıklara nasıl yaklaşıyor? Yetişkin’e göre genç nüfusun fazlalığı ve ekonomik dalgalanmalara olan aşinalık, bu alana olan ilgiyi artırıyor. Yetişkin, “Ekonomik zorluklar içinde büyüyen küçücük çocuklar bile doları, pariteyi konuşur hale geldi. Bu farkındalık, onları daha erken yaşta finansal okuryazarlıkla tanıştırıyor” diyor.
Yatırımdan fazlası: Yeni bir kariyer alanı
Kripto dünyası sadece yatırım değil; aynı zamanda yeni bir kariyer alanı sunuyor. Regülasyon sürecinin hız kazanmasıyla sektör profesyonelleşiyor, nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyaç da hızla artıyor. “2025 itibarıyla Türkiye’de yepyeni bir sektör doğuyor,” diyen Yetişkin, gençlere şu tavsiyeyi veriyor: “Yalnızca kâr amacıyla kriptoya yönelmek yerine bu dünyaya bir kariyer gözüyle baksınlar. Destek birimlerinden başlayıp platformun mutfağında pişerek sektörde uzmanlaşabilirler. Bu global bir sektör ve her ülkede gelişiyor.”
SPK devrede: Lisans süreci ilerliyor
Türkiye’de kripto borsalarının yasal zemine oturması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) öncülüğünde yürütülen regülasyon süreci, 2000’li yıllarda bankacılık sektöründe yaşanan dönüşüme benzer bir yapı içeriyor.
Platformların lisans alabilmesi için sermaye yeterliliğinden iç kontrol mekanizmalarına, bağımsız denetim süreçlerinden insan kaynağına kadar pek çok kriteri karşılaması gerekiyor. Yetişkin, bu sürecin ciddiyetine dikkat çekerek şunları söylüyor:
“Saklama hizmeti verecek firmalar için 500 milyon TL, platformlar içinse 150 milyon TL sermaye şartı var. Finans, hukuk, iç denetim gibi departmanların hepsi aktif çalışmak zorunda. Bağımsız denetimden geçmeleri gerekiyor.”
“Kripto paralar artık büyük hikaye”
Bazı yatırımcılar hâlâ kripto varlıkların geleceği konusunda temkinli davranıyor. Ancak Yetişkin’e göre, bu şüphelerin zamanı geçti. “Bankalar alım-satım platformlarını kuruyor, saklama hizmeti vermek için başvuruyor. Artık bu sistem bitemez,” diyen Emre Yetişkin, kriptonun geleceğine dair net bir tablo çiziyor: “Bu; yalnızca finansal değil, teknolojik bir dönüşüm. Ülkeler bu yapıyı rezerv para olarak kullanmak istiyor. Bitcoin teknolojisi üzerine geleceği kurmaya çalışıyorlar. Bu, artık çok daha büyük bir hikaye.”
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