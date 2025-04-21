‘Toprağın Altındaki Altın’: Soğuk cüzdan gerçeği

Hande EĞİLMEZ ENİŞ

Dünya Gazetesi TV You­Tube kanalında ağırladığı­mız WhiteBIT Yönetim Kuru­lu Başkanı Emre Yetişkin ile kripto varlıkların güvenli sak­lanma yöntemlerinden regü­lasyon sürecine, Türk halkının bu alana olan ilgisinden sek­tördeki kariyer fırsatlarına ka­dar pek çok başlığı detaylı şe­kilde ele aldık.

Güvenliğin anahtarı: Soğuk cüzdanlar

Kripto yatırımcılarının en büyük kaygılarından biri olan güvenlik, yeni nesil saklama çözümleriyle aşılmaya çalışı­lıyor. Kripto varlık hizmet sağ­layıcıları, yatırımcılara hem erişim kolaylığı hem de güven­lik sunan alternatif platform­lar olarak öne çıkıyor. Em­re Yetişkin, WhiteBIT olarak varlıkların yüzde 96’sını so­ğuk cüzdanlarda tuttukları­nı belirtiyor ve ekliyor: “Yatı­rımcı şifresini unutsa bile, biz sistem üzerinden bu varlıklara ulaşabiliyoruz.” Bu yaklaşım, bireysel sorumluluğun yanı sı­ra kurumsal güvenliğin de dev­rede olduğu bir model sunuyor.

Peki, Türk halkı kripto var­lıklara nasıl yaklaşıyor? Yetiş­kin’e göre genç nüfusun faz­lalığı ve ekonomik dalgalan­malara olan aşinalık, bu alana olan ilgiyi artırıyor. Yetişkin, “Ekonomik zorluklar içinde büyüyen küçücük çocuklar bi­le doları, pariteyi konuşur hale geldi. Bu farkındalık, onları da­ha erken yaşta finansal okur­yazarlıkla tanıştırıyor” diyor.

Yatırımdan fazlası: Yeni bir kariyer alanı

Kripto dünyası sadece yatı­rım değil; aynı zamanda yeni bir kariyer alanı sunuyor. Re­gülasyon sürecinin hız kazan­masıyla sektör profesyonel­leşiyor, nitelikli insan kayna­ğına duyulan ihtiyaç da hızla artıyor. “2025 itibarıyla Tür­kiye’de yepyeni bir sektör do­ğuyor,” diyen Yetişkin, genç­lere şu tavsiyeyi veriyor: “Yal­nızca kâr amacıyla kriptoya yönelmek yerine bu dünyaya bir kariyer gözüyle baksınlar. Destek birimlerinden başlayıp platformun mutfağında pişe­rek sektörde uzmanlaşabilir­ler. Bu global bir sektör ve her ülkede gelişiyor.”

SPK devrede: Lisans süreci ilerliyor

Türkiye’de kripto borsala­rının yasal zemine oturması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) öncülüğünde yürütülen regülasyon süreci, 2000’li yıl­larda bankacılık sektöründe yaşanan dönüşüme benzer bir yapı içeriyor.

Platformların lisans alabil­mesi için sermaye yeterliliğin­den iç kontrol mekanizmaları­na, bağımsız denetim süreçle­rinden insan kaynağına kadar pek çok kriteri karşılaması gerekiyor. Yetişkin, bu süre­cin ciddiyetine dikkat çekerek şunları söylüyor:

“Saklama hizmeti verecek firmalar için 500 milyon TL, platformlar içinse 150 milyon TL sermaye şartı var. Finans, hukuk, iç denetim gibi depart­manların hepsi aktif çalışmak zorunda. Bağımsız denetim­den geçmeleri gerekiyor.”

“Kripto paralar artık büyük hikaye”

Bazı yatırımcılar hâlâ krip­to varlıkların geleceği konu­sunda temkinli davranıyor. Ancak Yetişkin’e göre, bu şüp­helerin zamanı geçti. “Banka­lar alım-satım platformlarını kuruyor, saklama hizmeti ver­mek için başvuruyor. Artık bu sistem bitemez,” diyen Emre Yetişkin, kriptonun geleceğine dair net bir tablo çiziyor: “Bu; yalnızca finansal değil, tekno­lojik bir dönüşüm. Ülkeler bu yapıyı rezerv para olarak kul­lanmak istiyor. Bitcoin tekno­lojisi üzerine geleceği kurma­ya çalışıyorlar. Bu, artık çok daha büyük bir hikaye.”

Yayın linkine buradan ula­şabilirsiniz:

https://www.youtube.com/ watch?v=vfz0RKPQKEo