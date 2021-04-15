Tornacılıktan 75 ülkeye uzanan ihracat başarısı

Mim Mekanik Market ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Mekanik Markt tedarikçi sıfatıyla müşterilerine aradıkları hızlı çözümleri sunan e-ticaret sitesi birçok alanda tüketicilerin çözüm ortağı olmuştur. Mekanik Markt e-ticaret sitesinde satışı yapılan kategori içerikleri; makine teknolojisi, mekanik salmastra, pompa grupları, hırdavat ürünleri, profesyonel mutfak, kontrol ekipmanları, rulman grupları sanayi projeleri ve özel üretim ürünleriyle birlikte 320.000’den fazla ürün çeşitliğine sahiptir.

İki yıl önce tanışmış olduğu TurkishExporter'la 75 ülkeye ihracat yapan Mim Mekanik Market ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi sahibi Deniz Gövenç; “TurkishExporter’a üye olmadan daha önce ihracat yapmadığımız için tedirginliklerimiz vardı fakat üye olduktan 10 gün sonra platformdaki taleplerden birisini doğru ve hızlı değerlendirmemiz ile Tunus’a gemi kompresörü ihracatı yaptık” açıklamalarında bulundu.

Her geçen gün ürün yelpazesini artıran ve iş akışını daha güçlü hale getiren e- ticaret sitesi Mekanik Mark olarak, yurt içinde her zaman tüketici firmalara hızlı cevap ve çözümler sunduklarını belirten Deniz Gövenç, yurt dışında da ayını başarıyı yakalamak istediklerini belirtti. Gövenç, “İhracatta başarıyı yakalamamızda katkıları olan TurkishExporter ile ilk ihracatımız olan Tunus’un ardından Nijerya, Irak, İran, Romanya, Yunanistan gibi birçok ülkeye ulaşarak ihracat yaptığımız ülke sayısını 7 ayda 75 ülkeye çıkardık. Hız kesemeden bu başarımıza başarı katmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” açıklamaları ile idealleri peşinde koşanların başarabileceklerine dair en güzel örneklerden oldu.

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