Toros Tarım, 2018'de ihracatını yüzde 30 artırdı

28 Haziran 2019

Temelleri 1974 yılında atılan ve odağında tarımsal faaliyetlerin yer aldığı çok sayıda ürün ve hizmeti bünyesinde bulunduran Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Toros Tarım, fabrikalarında ürettiği amonyum nitrat (AN), kalsiyum amonyum nitrat (CAN), diamonyum fosfat (DAP) ve kompoze (NPK) gübrelere ek olarak, organomineral ve suda eriyebilen özel gübrelerin de üretim ve satışını gerçekleştiriyor.

Toros Tarım olarak, çiftçinin her türlü bitki besin maddesi ihtiyacını tek elden karşılayabildiklerini bildiren Toros Tarım Genel Müdürü Mehmet Sadıkoğlu, “Türkiye’nin her noktasına ulaşan geniş bayi ve yetkili satıcı ağına sahibiz. Gübre ambalajlamasında kullanılan torba üretimini de kendi bünyemizdeki, yılda 33 milyon torba üretim kapasiteli özel tesislerimizde gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Gübre üretimi ve pazarlamasının yanı sıra limancılık hizmetlerine odaklı olarak da faaliyet gösterdiklerini aktaran Sadıkoğlu, Toros Tarım olarak, İstanbul Sanayi Odası tarafından 2018 yılı için açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde 70’inci sırada yer aldıklarını paylaştı.

“Pazar şartlarındaki radikal değişimlere uyum sağladık”

Firma olarak, 2018 yılının ikinci yarısında döviz kurlarında yaşanan yüksek hareketliliğe rağmen başarılı bir yılı geride bıraktıklarını kaydeden Mehmet Sadıkoğlu, “Uzun yıllar boyu edindiğimiz birikim ve deneyimin yanı sıra dinamik yönetim yapımız ile yıl boyunca pazar şartlarında meydana gelen radikal değişimlere başarıyla uyum sağladık” dedi.

Verimliliği artırma çabalarının, koşulların zorlaştığı bu dönemde hız kesmeden ilerlemelerine yardımcı olduğunu söyleyen Sadıkoğlu, “Sürdürülebilir büyüme, operasyonel mükemmellik ve sürekli gelişim hedefleri doğrultusunda sergilediğimiz çabalar, 2018 yılında şirketin Uluslararası Gübre Sanayi Birliği (IFA) tarafından verilen Protect & Sustain sertifikasını Türkiye’de alan ilk firma olmasını sağladı. Söz konusu sertifika, şirketimizin iş sağlığı ve güvenliği, çevre, ürün güvenliği ve emniyet alanlarında, yasal zorunluluğun da üzerine çıkan yüksek standartlara sahip olduğunu belgeliyor” şeklinde konuştu.

Toros Tarım olarak, 2018 yılında gübre ürün portföylerine bor katkılı 25.5.10 kompoze ve MAP gübresi, Toros Organomix Solucan Gübresi, CalMag ve suda çözünebilir NPK pazarında yeni içeriklere sahip iki yeni marka ile fide üretim torfu da eklediklerini belirten Mehmet Sadıkoğlu, çiftçinin her türlü yeni bitki besin maddesi ihtiyacını tek elden karşılayabilmesi amacıyla çalıştıklarını vurguladı.

Pazar potansiyelinde artış beklenen organik ve organomineral gübre pazarlarında büyüme hedefiyle Gönen Yenilenebilir Enerji’nin yüzde 70’ini satın aldıklarını açıklayan Sadıkoğlu, “Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından ek bir yatırımla organomineral gübre üretimine de başlanacak. Böylece Toros Tarım, iki yıl önce girdiği organomineral pazarındaki kapasitesini büyütürken, ürün portföyüne organik gübreyi de ekleyerek çiftçilerin bu ihtiyaçları da karşılanacak” ifadelerini kaydetti.

Ar-Ge merkezi tarımsal verimlilik hedefiyle çalışıyor

Mersin üretim tesisi bünyesindeki yeni yerleşkesinde çalışmalarına devam eden Ar-Ge merkezlerinde 2018 yılında somut ilerlemeler gerçekleştirildiğini dile getiren Mehmet Sadıkoğlu, Ar-Ge merkezinde tarımsal verimliliğe katkı yapacak yeni ürünlerin geliştirilmesine öncelik verildiğini söyledi.

Ar-Ge merkezlerinde 33 kişilik bir ekibin görev aldığını bildiren Sadıkoğlu, “Merkezimizin hedefleri arasında Toros Tarım’ın bitki besleme alanında portföyünü çeşitlendirecek yeni ürünler geliştirilmesine ek olarak; mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, üretim süreçlerinin geliştirilmesi, optimizasyon, üretimde enerji tasarrufu ve çevresel etkilerin azaltılması gibi konular da yer aldığından, bu konulardaki TÜBİTAK projelerine öncelik veriliyor” diye konuştu.

Bor katkılı gübre geliştirdi

Gübrenin depolarda beklerken kalite kaybına uğramaması/tozlaşmaması için gerekli harici ve dahili katkı maddeleri olan antikek ve stabilizatörlerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini paylaşan Mehmet Sadıkoğlu, “Öte yandan Türkiye, kayda değer bor rezervlerine sahipken, bazı bölgelerin topraklarında bor kıtlığı yaşanması üzerine, özelikle Karadeniz Bölgesi’nde belirlediğimiz çay alanlarında bor katkılı gübre geliştirilerek, oldukça başarılı tarla denemeleri gerçekleştirdik” dedi.

Yeni nesil gübreler üzerine çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Sadıkoğlu, şöyle devam etti: “Gerek sera gazı salımlarına etkisi gerekse yeraltı sularındaki kirliklerin önlenmesi ve bitkinin gübreden ve topraktan en verimli azot emilimini de sağlamasını amaçlayarak, üre gibi gübrelerde azot salımını yavaşlatan yeni nesil gübreler üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Merkezimizde organomineral gübreler ve bu gübrelerdeki organik madde miktarının artırılması ile mevcut ürünlerimizin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla birlikte bir Ar-Ge serası kurma çalışmalarımızı da başlatarak, yeni geliştirilen ürünlerin tarladan önce kendi bünyemizde deneme sonuçlarını elde ederek, daha hızlı yol almayı planlıyoruz.”