Toros Tarım’dan yüzde 30 indirimli gübre kampanyası

Toros Tarım, Türk tarımına ve çiftçisine hizmet verebilmek, tarımsal verimliliği artırarak gıdaya erişimi güvenli hale getirebilmek için sektörel desteklerini sürdürüyor. Toros Tarım, çiftçinin gübreye ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla belirli ürün gruplarında yüzde 30’a varan indirim kampanyasını başlattı.

Konuya ilişkin bilgi veren Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral, “Tüm dünyada ekonomik aktiviteler üzerinde büyük bir etki yaratan COVID-19 salgını, gübre sektöründe de öngörülmesi güç hareketlere neden oldu. Pandemi kaynaklı üretim ve tedarik sorunları çeşitli ürün ve hizmet gruplarında ciddi fiyat artışlarına sebebiyet verdi. Doğalgaz fiyatlarında üç katını aşan artışlar ve enerji arzında yaşanan sıkıntılar, sanayi üretimini olumsuz etkileyerek maliyetlerin yükselmesine yol açtı. Özellikle hammadde olarak doğal gaza ihtiyaç duyan gübre sektörü, enerji krizinden en çok etkilenen sektörler arasında yer aldı. Hammadde fiyatlarındaki aşırı yükseliş, 2021 yılında gübre fiyatlarında da önemli artışlara yol açtı. Dünyadaki bazı büyük ülkeler, sektörde yaşanan belirsizlik nedeniyle gübre ihracatına kısıtlamalarına getirdi. Bu durum tüm ticaret dengelerini bozarak küresel gübre fiyatlarını yukarı yönlü harekete geçirdi. Dünyada yaşanan bu gelişmeler, hammadde olarak büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türk gübre sektörünü de büyük ölçüde etkiledi. Döviz kurlarındaki oynaklık da gübre sektörünün kırılganlığını artırdı. 2021 yılında gübre fiyatları, özellikle yılın ikinci yarısında hızlı bir artış eğilimine girdi. Bu durum, çiftçilerin gübre alım gücünü de zayıflatarak pazarın daralmasına neden oldu. Sektörümüzün en büyük kuruluşu olarak biz de bu dalganın etkilerini derinden hissettik.” şeklinde konuştu.

“Çiftçilerimizin her zaman yanındayız”

Toros tarım olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını belirten Göral, başlatılan kampanyayla ilgili olarak şunları söyledi: “Çiftçimizin zorluklarını gidermek ve tarımsal kalkınmaya destek vermek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artan fiyatlar nedeniyle tarlaya atılan gübrenin azalması, doğal olarak verimliliğin ve mahsulün azalması anlamına geliyor. Bu da tarım ürünlerindeki fiyat artışını körükleyeceği gibi, gıdaya erişim açısından da olumsuz bir durum yaratacak. Tarımsal faaliyetleri desteklemek, pahalılığın önüne geçmek ve çiftçilerimizin üzerindeki maliyet yükünü biraz olsun hafifletebilmek adına, kendi ürettiğimiz gübre çeşitlerine yönelik olarak, yurt dışı tedarik fiyatına göre 30’a varan bir indirim kampanyası başlattık. Bu kampanyanın yanı sıra çiftçilerimizi doğru gübre kullanımı konusunda bilinçlendirmek için eğitim otobüsümüz ve çiftçiye yerinde destek veren teknik ekiplerimizle onların yanında olmayı sürdüreceğiz. Türk tarımını teknolojik yeniliklerle tanıştırmak da önceliklerimiz arasında yer alan bir konu. Toros Çiftçi gibi destek uygulamalarıyla çiftçilerimizin verimini ve refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. 41 yıldır olduğu gibi hem sunduğumuz geniş ürün yelpazemizle hem de projelerimizle çiftçilerimizin yanındayız.”