Torun Sabancı, Coca-Cola ile bir ilke imza attı!

19 Eylül 2020

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Esas Holding’in kurucuları Emine Sabancı Kamışlı ve Erhan Kamışlı’nın oğlu Fethi Sabancı Kamışlı, son yatırımı olan Les Benjamins için büyük bir anlaşmaya imza attı. Türk lüks giyim markası Les Benjamins’e geçen mart ayında ortak olan Fethi Sabancı Kamışlı, bu anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. “Ülkemiz adına gurur duyulacak global bir işbirliği daha yaptık” paylaşımıyla duyurduğu işbirliği için şunları yazdı: “Coca-Cola ilk defa bir Türk moda markası ile kapsül koleksiyon üzerine işbirliği yaptı.”

“Daha yeni başlıyoruz”

Ağustos ayında Magnum ile ortak bir proje yaparak markanın global arenada sesini duyurmayı başaran Şevket Sabancı'nın torunu Fethi Sabancı Kamışlı, bu anlaşmaların devamının geleceğini de sözlerine ekledi.

Les Benjamins, 2011 yılında lüks, çağdaş, sokak markası olarak Bünyamin Aydın tarafından kuruldu. Aynı zamanda markanın tasarımcısı da olan Aydın, kısa sürede hızla büyüdü ve sadece Türkiye’de değil Ortadoğu’da büyük başarı yakaladı. Tasarımları Jay-Z, Rita Ora gibi dünyaca isimlerin tercih ettiği markaya mart ayında Fethi Sabancı Kamışlı liderliğinde Esas Holding hissedarları olarak Ali Sabancı, Kazım Köseoğlu, Can Köseoğlu ve Kerem Sabancı Kamışlı yatırımcı olarak katıldı. Grup, ilk kez moda sektöründe bir Türk markasına yatırım yaparak dikkatleri çekmişti. Bu ortaklık sonrasında Les Benjamins’in yönetim kurulu üyeleri arasına giren Fethi Sabancı Kamışlı’nın hedefleri arasında Les Benjamins’i Türkiye’den çıkmış en büyük global marka haline getirmek bulunuyor.