Torunlar, Hilton ile el sıkıştı
Torunlar GYO, portföyünde yer alan Mall of İstanbul 2. etap projesinde otel kısmı için Hilton markası ile anlaştığını duyurdu.
Torunlar GYO'dan KAP'a yapılan açıklamada, Hilton Mall of İstanbul'un Torunlar GYO'nun yüzde 100 iştiraki TRN Otel İşletmeciliği tarafından franchise anlaşması modeli ile işletileceği; arsa hariç 71 milyon dolar yatırım bedeli öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamaya göre, 180 odadan oluşan otelin 2020 yaz aylarında faaliyete geçmesi planlanıyor.