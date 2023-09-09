Tosçelik Spiral Boru, Romanya'ya boru tedarik edecek
Tosyalı Holding'in şirketlerinden Tosçelik Spiral Boru, Romanya Transgaz idaresine ait, Karadeniz Sahil-Podișor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin çelik boru tedarikçisi oldu.
Tosçelik Spiral Boru, Romanya'nın gaz iletim hatlarının yapım ve işletmesinden sorumlu kamu şirketi Transgaz'ın Karadeniz Sahil-Podișor Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin çelik boru tedarikçisi oldu.
Tosçelik Spiral Boru, ISO 3183 PSL2 üretim standardı ve L415NE PSL2 çelik kalitesine sahip, 813-1219 mm çap aralığında 102 bin ton çelik boruyu bir yıllık süre içerisinde teslim edecek. Tosçelik Spiral Boru'nun üretimi üstlendiği çelik boru hattının uzunluğu 306,5 kilometre olacak.
Karadeniz Sahil-Podișor Gaz Boru Hattı Romanya'nın Güneydoğu bölgesinde yer alıyor. Güzergahı güneydoğudan batıya doğru ilerleyerek Romanya'nın Köstence, Călăraşi ve Giurgiu ilçelerinden geçiyor.
Tüketimin yarısı karşılanıyor
Yıllık 12 milyar metreküpü aşan kapasiteye sahip olacak hattan taşınacak gazla Romanya'daki tüketimin yaklaşık yüzde 45'inin karşılanacağı öngörülüyor.
Projenin Podisor'da Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya (BRUA) Gaz Boru Hattı ile birleşmesi hedefleniyor.