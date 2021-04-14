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Toshiba CEO’su görevinden ayrıldı

Toshiba CEO'su Kurumatani yatırmcı desteği kaybetmesi ardından istifa etti. İstifa sonrası Toshiba hisseleri yüzde 7 yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Toshiba CEO'su Nobuaki Kurumatani, şirketi satın almak için teklif veren CVC ile bağları nedeniyle yatırımcıların ve çalışanların  desteğini kaybetmesinin ardından görevinden ayrıldı.

Toshiba'dan yapılan açıklamada CEO Kurumatani'nin istifasının  kabul edildiğini ve yerine Yönetim Kurulu Başkanı Satoshi Tsunakawa'nınn  atandığı bildirildi. Tsunukawa, Kurumatani'nin 2018'de göreve gelmesinden  önce 2 yıl CEO olarak görev yapmıştı.

CVC, Toshiba'yı satın almak için 7 Nisan'da yaklaşık 20 milyar dolar  teklif etmişti. Kurumatani, Toshiba'dan önce CVC'de görev yapmıştı.