Toshiba, rüzgar enerjisi ekipmanı üretmek için GE ile görüşüyor

Japon altyapı holdingi Toshiba yenilenebilir enerjiye daha fazla odaklanmaya çalışırken, açık deniz rüzgar enerjisi şirket tarafından gelecek vaat eden bir iş alanı olarak görülüyor. Kaynaklar, Toshiba ve General Electric'in önümüzdeki ay anlaşmaya ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Görüşmeler, bir jeneratörü ve bir rüzgar türbininin diğer bileşenlerini barındıran kilit ekipman olan motor yuvalarının potansiyel ortak üretimi üzerinde yoğunlaştı. Şirketler ayrıca diğer ekipmanlarla bağlantı kapsamının yanı sıra bakım ve operasyon hizmetlerinin sağlanmasını da düşünüyor.

Açık deniz rüzgar enerjisi üretimi, deniz rüzgarlarından daha iyi yararlanabilen bir ada ülkesi olan Japonya için uygulanabilir bir elektrik üretim alternatifi olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Matriks