Tospaa, her çocuğun bilgisayar olmadan kodlama öğrenmesini hedefliyor

Zorlu Holding'in ana partnerliğinde gerçekleşen, etki hızlandırıcı programı imece impact'e katılmaya hak kazanan 7 etki odaklı girişimden biri olan Tospaa, program kapsamında yarattığı sosyal etkiyi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın desteği ile BctA ekibi tarafından hazırlanan etki raporu aracılığıyla ölçeklendirdi.

Zorlu Holding'den yapılan açıklamaya göre, bilgisayar teknolojilerine ihtiyaç olmadan kodlama öğrenmeyi mümkün kılmak için yola çıkan sosyal girişim Tospaa, kodlama eğitiminin yaygınlaşmasına odaklanarak başta bilgisayar sınıfı olmayan okullar olmak üzere öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin kullanımı için kutu oyunu ve farklı eğitsel kodlama araçları tasarlıyor.

Okullar, öğretmenler ve aileler için oyun tabanlı kodlama araçları üreten ve teknolojiye erişimi olmayan öğrencilere yönelik ürün geliştiren bir bilgisayarsız kodlama girişimi olan Tospaa ile çocuklar, erken yaşta kodlama öğreniyor ve sosyal yetilerini güçlendiriyor.

Türkiye'de bilgisayara erişimi olmayan yüzde 40'ı aşkın okul, Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği iş birliğiyle Tospaa tarafından sağlanan programlardan faydalanıyor.

Tospaa aynı zamanda, nitelikli eğitimi ve eğitimde fırsat eşitliğini odağına alarak fiziksel ve dijital kodlama araçları arasındaki uçurumu kapatmak ve eğitimdeki eşitsizlikleri azaltma hedefinde bulunuyor.

Tospaa, okullarda bilgisayar olmasa da kodlama eğitimini daha erişilebilir hale getirerek çocuklardaki algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek için ilk ve orta seviyedeki okullarda öğretmenler ile birlikte çalışarak öğrencilerin kodlama eğitim içeriğine erişmesini sağlıyor.

Tospaa, eğlendirerek çocuklara kodlama öğretiyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen girişimin kurucusu N. Alp Ar, Tospaa'nın ürünleri ve hizmetleri sayesinde yarattıkları etkiye ilişkin, "Öğrenciler erişilebilir ve eğlenceli bir şekilde kodlama becerileri geliştirmekle beraber bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme becerilerinin altyapısını oluşturacak yetenekleri geliştiriyor." ifadesini kullandı.

Verilen bilgiye göre, çocukların kodlama eğitimi için gerekli olan malzeme, kaynak ve eğitimli öğretmen eksikliğini gidermek üzere çalışan Tospaa, uzun vadeli etki yaratmak adına Türkiye'deki tüm ilköğretim öğrencilerinin uygun fiyatlı kodlama araçlarına erişimini sağlayarak kodlama eğitimindeki eşitsizlikleri azaltmayı hedefliyor.

Tospaa, kodlama eğitiminin yaygınlaşmasına odaklanarak başta bilgisayar sınıfı olmayan okullar olmak üzere öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin kullanımı için kutu oyunu ve farklı eğitsel kodlama araçları tasarlarken, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamındaki "nitelikli eğitim" ve "eşitsizliklerin azaltılması" maddelerine doğrudan katkı sağlıyor.