Tosunoğlu Tekstil, 40 milyon TL’lik yeni tesisinde üretime başladı

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - İzmir Asfaltı üzerinde 1986 yılından bu yana döşemelik kumaş üretimi yapan Tosunoğlu Tekstil, Sofidel Kağıt’ın Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 22 bin metrekaresi kapalı 70 bin metrekare arsasını ve fabrika binasını 28 milyon TL bedelle satın aldı. Dört ayrı yerde üretim yapan firma, pandemi sürecinde satın aldığı tesiste tadilat çalışmaları yaptı, makine parkurunu büyüterek tezgah sayısını 36’ya çıkardı, ram makinesi sayısını artırdı. Tesis bedeli, tadilat ve makine parkurunu büyütmek için 40 milyon Tl yatırım yapan Tosunoğlu Tekstil, yeni tesislerinde üretime başladı.



Tosunoğlu Tekstil, 1971 yılında tekstil sektörüne giren ve birkaç tane ortağı ile 15 yıl faaliyet yürüten Baba İsmail Tosunoğlu tarafından 1986 yılında kuruldu. Babalarından bayrağı kardeşi Murat Tosunoğlu ile birlikte devralıp, Tosunoğlu Tekstil’i döşemelik kumaş üretiminin önde gelen firmalarından birine dönüştüren Mehmet Tosunoğlu, yeni tesisle birlikte üretim kapasitesini yüzde 20 artırdıklarını belirtti. Tosunoğlu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tosunoğlu, “Önceki fabrikamızda ciddi anlamda yer sorunu yaşıyorduk. Dört ayrı binada üretim yapmamıza rağmen rahat çalışamıyorduk. Tüm üretim hatlarını aynı çatı altında toplamak üzere bu yatırımı yaptık. Geçen yıl satın aldığımız tesiste tadilat çalışmalarını tamamladık, makine parkurumuzu yeni makinelerle büyüttük. Üretim kapasitemizi de yüzde 20 oranında artırdık” diye konuştu.

Yılda 3 milyon metre döşemelik kumaş ürettiklerini söyleyen Mehmet Tosunoğlu, şunları söyledi: “Üretimimizin yüzde 80’ini 66 ülkeye ihraç ediyoruz. İç ve dış mekan için döşemelik kumaş üretiyoruz. Pandemi sürecinde dış mekanlarda kullanılan kumaşlara talep arttı. İnsanlar sert mobilyalar yerine kumaşlı mobilyaları tercih edince dış mekan kumaşlara ilgi yoğunlaştı. Döşemelik kumaş ve özellikle son 5 yıldır üretimini yaptığımız dış mekan kumaşlarında yenilikçi ürünler üretmeyi planlıyoruz. Bitmiş ürün olarak mutfak tekstili de artış trendine girdi. Geçen yıl Amerika’ya mutfak tekstili ürünleri ihraç ettik.”