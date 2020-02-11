Tosunoğlu Tekstil, Sofidel’in Denizli fabrikasını satın aldı

11 Şubat 2020

Osman Nuri BOYACI

Denizli’de 34 yıldır döşemelik kumaş üretimi yapan Tosunoğlu Tekstil, geçen yıl Türkiye’de tasfiye sürecini başlatan Sofidel Kağıt’ın Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki arsasını ve fabrika binasını satın aldı. 22 bin metrekaresi kapalı, 70 bin metrekare alana kurulu tesisin tapusunu aldıklarını belirten Tosunoğlu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tosunoğlu, yıl sonunda yeni yatırımlarla tüm tesisleri aynı çatı altında toplayacaklarını söyledi.

İtalyan kağıt devi Sofidel, 2004 yılında Dentaş Kağıt’ın tüm hisselerini alarak Türkiye’ye yatırım yaptı. Sofidel Turkey, Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesiste Regina, Temis ve Yumy markalarıyla temizlik kağıtları üretimi yapıyordu. Avrupa pazarında sektöründe 4’üncü sırada bulunan Sofidel’in yönetimi geçen yıl Denizli’deki fabrikayı kapatma kararı aldı. Tasfiye süreci başlatılırken makineler İtalya’ya taşındı, fabrika 33 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

Tesis ve arsaya 28 milyon TL yatırdı

İzmir Asfaltı üzerinde 1986 yılından bu yana döşemelik kumaş üretimi yapan Tosunoğlu Tekstil, Sofidel Kağıt’ın Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 22 bin metrekaresi kapalı 70 bin metrekare arsasını ve fabrika binasını 28 milyon TL bedelle satın aldı. Yılbaşında İtalya’ya giden Tosunoğlu, Sofidel yöneticileriyle görüşerek satışı sonuçlandırdı. Arsa ve binanın tapusunu alan Tosunoğlu, fabrikanın girişine Tosunoğlu Tekstil tabelasını astırdı. Yılda 2,5 milyon metre döşemelik kumaş üretimi yaptıklarını, üretimin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini söyleyen Tosunoğlu, 4 bin metrekarede başladıkları üretimi bugün 15 bin metrekare alanda sürdürdüklerini belirtti.