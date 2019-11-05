Tosyalı, Angola’da fabrika kuruyor

05 Kasım 2019

Kerim ÜLKER

Demir-çelik sektörünün yurtdışındaki en önemli oyuncularından Tosyalı Holding, Afrika’da bir yatırım daha yapıyor. Cezayir’deki milyar dolarlık yatırımı bulunan Tosyalı, Afrika’nın güney batısında yer alan Angola’da üretim yapmak için kolları sıvadı.

Angola Devlet Başkanlığı, Tosyalı’nın büyük ortak olacağı Huila kentinde yer alan Kassinga madencilik ve demir-çelik fabrikası için onayı verdi. Angola Devlet Başkanlığı onay sürecinde ise Türk şirketin yapacağı tesis için hızlı davranılmasını açıkladı. Başkanlıktan kamu kurumlarına yönelik yapılan açıklamada “Bu projenin hızlı bir şekilde uygulanması amacıyla ilgili prosedürleri düzene sokmak için yetkilendirme veya lisans verme işlemlerine kolaylık sağlanması” istendi.



3 YILDA ÜRETİME BAŞLAYACAK

Yatırım anlaşması ile yıllık 4.1 milyon ton demir konsantresi üretimi için eve işlenmesi gerçekleştirilecek. Tesis inşaatı ise 2020’de başlayıp 4 fazda ve 3 yılda tamamlanacak. Kassinga’daki madencilik tesisi 1960’lı yıllara dayanıyor. Orada bulunan tesis ve işletmeler 1975 yılında Angola’nın bağımsız olmasıyla faaliyetlerine ara vermişti.