Tosyalı, Baştuğ Metalurji'yi satın aldı

Tosyalı Metalurji şirketinin Osmaniye ve Hatay’da faaliyet gösteren yıllık 2 milyon ton uzun çelik kapasitesi olan Baştuğ Metalurji’yi satın alma anlaşması imzalandı.

Söz konusu satın almayla beraber Tosyalı grubunun sıvı çelik üretim kapasitesinin yıllık 6 milyondan 8 milyona çıkacağı ifade edildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre satışın Osmaniye bölgesinde şirket ile ilişkisi bulunan birçok tedarikçi açısından önemli rahatlama getireceği ifade ediliyor.

Demir çelik üreticisi Tosyalı Holding Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alıyor. Şirketin 3 kıtada 40’ı aşan tesis, 15 milyon tona yakın yıllık üretim kapasitesi ve yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor.