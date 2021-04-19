Tosyalı, BMC'nin yüzde 25'ine talip

Tosyalı Holding'in BMC'ye ortak olmak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Bloomberg'in haberine göre Türk çelik üreticisi Tosyalı, şirket hisselerinin yüzde 25'ini elinde bulunduran Ethem Sancak ile pazarlık için görüşüyor.

BMC'ni yüzde 49,9'u Katar'ın kontrolü altındayken, yüzde 25,1'i de Öztürk Ailesi'ne ait.

Tosyalı ve Sancak, Bloomberg'in konuyu teyit etmek için yönelttiği sorulara yanıt vermedi.