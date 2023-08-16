Tosyalı, Cezayirli Sonelgaz’ın doğalgaz boru ihalesini aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre; sadece yerel firmaların katılabildiği bu ihalede, Cezayir’in ayrılmaz bir parçası olan Tosyalı Algerie, erken termin ve rekabetçi fiyat özellikleriyle yerel bir üretici olarak tercih edildi.

İhale sonucu 711x 9,5mm , X70M PSL2 kalitede toplam 70 km, dışı 3LPE, içi FCE kaplı gaz borusu (standart API 5L PSL2) 3 ay içerisinde Sonelgaz’a teslim edilecek. Bu proje doğalgaz borusu kategorisinde Tosyalı Algerie’nin Cezayir’de tedarikini yaptığı ilk iş olarak da öne çıkıyor.

Tosyalı Algerie’nin ayrıca bu tesisle entegre olarak 200 bin DWT geminin bile yanaşabileceği ülkenin en büyük limanının alt yapısını yaparak işletmeye başladığı ifade edildi.

Dördüncü etap yatırımı devam eden Tosyalı Algerie’nin tüm yatırımları tamamlandığında 8,5 milyon tona ulaşan yassı ve uzun mamul kapasiteli bir sanayi kompleksine dönüşeceği kaydedildi. Cezayir’in hidro-karbona dayalı sektörleri dışında, sanayideki en büyük şirketi ve ihracatçısı olan Tosyalı Algerie üretime başladığı 2013 yılından bu yana ülkenin demir-çelik ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.