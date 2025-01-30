Tosyalı Holding 1.2 GW kapasiteli GES için GE Vernova ve İnogen ile imzayı attı

Hidrojen ve GES gibi temiz enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla kendi enerjisini kendisi üreterek tam entegre bir yeşil çelik üreticisi olma yolunda ilerleyen Tosyalı Holding, 1,2 GW kapasiteli, dünyanın en büyük öz tüketim GES projelerinden birinin yapımı için önemli bir adım attı.

Projenin 120 MWp’lık ilk kısım yatırımı için GE Vernova ve onun bölgesel iş ortağı İnogen ile sözleşme imzalayan Holding, projenin ilk kısmını 2025 yılında devreye almayı planlıyor. GES'in 120 MW'lık 1. kısım için Osmaniye’de ilk adım atılarak inşaat başlamış durumda olan projenin diğer aşamaları da üç fazda hayata geçirilecek.

"Öz tüketimimizin yüzde 50’ye yakınını GES’ten sağlayacağız"

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Davos 2025’te yaptığı açıklamada projeyi: "1,2 GW kapasiteli dünyanın en büyük öz tüketim GES projelerinden biri için ilk adımı Osmaniye’deki ilk faz çalışmalarıyla attık. Dünyanın bu alandaki lider şirketlerinden biri olan GE Vernova ve Türkiye’nin önde gelen EPC yüklenicisi Inogen ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Güneş panellerimizi Osmaniye’de kendimiz üreteceğiz. İlk projeyle başlayarak bu panelleri sekiz farklı ildeki GES sahalarına kuracağız. Böylece öz tüketimimizin yüzde 50’ye yakınını GES’ten sağlayacağız. Bu da bizi enerji kullanımında daha güçlü ve bağımsız hale getirirken aynı zamanda dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olma konumumuzu daha da güçlendirecek” diyerek değerlendirmişti.

GE Vernova ve İnogen

Konuya yönelik açıklmada bulunan İnogen Group Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Murat SOYDAN: “Tosyalı’nın tüm projeleri tamamlandığında, GE Vernova ile olan iş ortaklığımız sayesinde ülkemizde yeşil dönüşüm lideri konumumuzu daha da güçlendireceğiz. 10 farklı ilde, 2000'den fazla çalışanla yürütülecek bu projelerde, küresel ortaklarımızın desteğiyle verimli ve hızlı bir kurulum süreci geçirmeyi ve tüm enerji santrallerini mümkün olan en kısa sürede devreye almayı planlıyoruz” dedi.

Projeyi değerlendiren GE Vernova Güç Dönüşümü ve Depolama Bölüm Başkanı Ed Torres: “Inogen ile birlikte, Tosyalı’nın dünyanın en büyük öz tüketim güneş enerjisi projelerinden birini geliştirme hedefini desteklemekten gurur duyuyoruz" dedi.