Tosyalı Holding, 5,5 milyar dolar yatırım planlıyor

İskenderun'da mevcut liman işletmesi ve Erzin'de de hazırlıkları tamamlanan bir liman yatırımı bulunan Tosyalı Holding, yurt dışındaki yatırımlar da dikkate alındığında gelecek 5 yılda 5,5 milyar dolarlık toplam yatırım yapmayı, üretimi 15 milyon tona çıkarmayı planlıyor.

‘İş Dünyası Sohbetleri’ kapsamında 2021’i değerlendiren ve 2022'den beklentilerini paylaşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 2021'e hazırlıklı girdiklerini, düşündüklerine paralel bir yıl geçirdiklerini ve planlamaları doğrultusunda iç pazarı destekleyecek boyutta önemli bir kapasite ayırdıklarını söyledi.

Geçen yıl hem yurt içi hem de yurt dışı operasyonlarında ihracatlarını artırmaya devam ettiklerini aktaran Tosyalı, "İhracat coğrafyamızı her geçen yıl daha da genişletiyoruz. Avrupa'dan Asya ve Afrika'ya kadar birçok coğrafyaya ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat yaptığımız ülke sayısı 100'ü aşmış durumda. Bu kapsamda geçen yıl ihracatımız 1,5 milyar doların üzerine çıktı. İhracat odaklı stratejimizi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmek, özellikle Çin'in daha çok iç pazarına yönelmesi sonucu küresel pazarlarda yaşanan boşluğu iyi değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Tosyalı, Holding olarak 2020'yi 3,5 milyar dolar, geçen yılı ise yaklaşık 6 milyar dolar ciroyla tamamladıklarını vurgulayarak, istihdamlarını da ciddi oranda artırmayı başardıklarını kaydetti.

"Nitelikli çelik üretimine odaklanacağız"

Fuat Tosyalı, Türkiye'deki yatırımlarının temelinde sürdürülebilirlik odaklı, katma değer yaratacak nitelikli ürün üretmeye yönelik bir vizyon olduğunu belirterek, bunun en güzel örneklerinden birinin, İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirdikleri 2,5 milyar dolarlık çelik yatırımı olduğunu söyledi.

Söz konusu yatırımı bu yılın sonunda devreye almayı planladıklarını aktaran Tosyalı, yıllık 4 milyon tonluk bir üretimle devreye girecek bu tesiste yassı çelik başta olmak üzere nitelikli çelik üretimine odaklanacaklarını bildirdi.

Tosyalı, İskenderun Sarıseki tesisiyle daha düşük elektrik enerjisi tüketimi sağlayan Quantum Furnace teknolojisinin Türkiye'deki ilk kullanıcısı olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "2 tane dev, kuantum teknolojili çelikhanesi olacak. İki limanıyla bu tesisimiz, güncel fiyatları baz alırsak yaklaşık 4 milyar dolarlık ithal ikamesine katkı sağlayacak. Türkiye'nin katma değerli ihracatına ve cari açığın daraltılmasına ciddi bir katkıda bulunacağız. Bununla birlikte sanayi ve endüstri bölgeleri yönetimi ve işletmesinde uluslararası seviyede bilgi birikimine sahip bir grup olarak, sanayide kümelenme modelinin ve entegre işletmeciliğin de toplam katma değeri artıran önemli unsurlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Bu anlayışla liman işletmeciliği ve endüstri bölgelerinin yönetimine yönelik yatırımlara büyük bir önem veriyoruz. Bu kapsamda Türkiye'de İskenderun'da mevcut liman işletmemiz ve Erzin'de de hazırlıklarını tamamladığımız bir liman yatırımımız bulunuyor. Ayrıca, Filyos Endüstri Bölgesi'nin yönetimini üstleniyoruz. Yurt dışındaki yatırımlarımızı da düşünürsek önümüzdeki 5 yılda 5,5 milyar dolar toplam yatırım yapmayı planlıyoruz. Biz şu anda tonaj ve üretim olarak 6 milyon ton civarındayız. Devam eden yeni yatırımlarımızla birlikte önümüzdeki 5 yılda üretimimizi de 15 milyon tona kadar çıkarmayı planlıyoruz."

Cironun yarısı yurt dışı tesislerden

Tosyalı Holding’in Karadağ, Cezayir, Senegal ve Angola'daki yatırımlarına değinen Fuat Tosyalı, toplam cirolarının yarısının yurt dışından geldiğini, ham çelik üretimlerinin de yaklaşık yüzde 60'ının buralardaki tesislerde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Demir-çelik sektöründeki istihdamlarının da yarıya yakınının yurt dışı tesislerindeki çalışanlardan oluştuğunu aktaran Tosyalı, global başarılarının temelinde yurt dışındaki ilk yatırımları Tosyalı Cezayir'in yer aldığını söyledi.

Tosyalı, temelleri 2011'de atılan ve 4. etap yatırımı devam eden Cezayir'deki yatırımları Tosyalı Algerie'nin, ülkenin en büyük tesisi ve ihracatçısı konumunda bulunduğunu belirterek, "Tosyalı Algerie, tüm etaplar tamamlandığında 7,5 milyon tonu entegre maden tesisinden olmak üzere 8,5 milyon tona ulaşan yassı ve uzun mamul kapasiteli bir sanayi tesisine dönüşecek." dedi.

Holding olarak Afrika'daki yatırımlarını Cezayir'den sonra Senegal ve Angola'ya taşıdıklarını hatırlatan Tosyalı, şöyle devam etti: "Afrika'daki ikinci yatırımımız olan Senegal'de hem inşaat demiri hem de filmaşin üretmek için çok fonksiyonlu tasarıma sahip olacak bir çelikhane ve haddehane yatırımımız devam ediyor. Ayrıca, Senegal'de Özel Ekonomik Bölge statüsünde endüstri bölgesi oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Her türlü altyapı sağlanmış durumda olan bu bölge, Türkiye'den gelecek yatırımcılara da açık olacak. Bunun dışında Angola'da, çelik üretimi için ham madde tedarik etmek, demir madeni yatırımı yapmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Angola'daki en büyük demir cevheri rezervlerinden biri olan Kassinga bölgesinde bulunan demir cevheri madenlerini işletmek amacıyla bölgedeki yatırımlarımıza başlamış bulunuyoruz. 2 milyar ton demir cevheri rezervi bulunan bölgede, başlangıçta 2 milyon ton toz cevher ve parça cevher üretmeyi planlıyoruz. Devamında da yıllık 5 milyon ton kapasiteyle konsantre edilmiş yüksek tenörlü cevher üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Uzun dönemde ise burada yıllık 10 milyon ton demir cevheri işleme kapasitesine ulaşacağız."