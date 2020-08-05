Tosyalı Holding Afrika’da büyüyor

05 Ağustos 2020

Türkiye’nin başta çelik olmak üzere çok sayıdaki sektörde önder gruplarından olan Tosyalı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, holdingin Afrika yatırımları ile büyüdüğünü, Afrika yatırımlarının büyük bir hızla devam edeceğini açıkladı.

Fuat Tosyalı, grubun gündeminde halka açılmanın bulunmadığını, ancak İskenderun Çelik yatırımının tamamlanmasının ardından halka açılmayı düşünebileceklerini bildirdi. Tosyalı, başta otomotiv sektörü olmak üzere Türk yatırımcılarına büyümek için Afrika’yı adres gösterdi.

DÜNYA’nın bu haftaki “Global Konuşmalar” programının canlı yayın konuğu Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı oldu. Tosyalı, Buse Biçer’in moderatörlüğünde Vahap Munyar, Servet Yıldırım ve Abdurrahman Yıldırım’ın sorularını yanıtladı.

Pandemi sürecinde yürüttükleri çalışmaları anlatan Tosyalı, “Böyle bir pandemiyi asla öngörmemiştik. Kurgu film gibi… Ancak işlerimizi aksatmadan sürdürdük. Çünkü sürdürülebilirlik çok önemli. İhracat, yurtdışı yatırım kolay değil” dedi.

Global şirketler lokalleşiyor

Yurtdışı yatırımlara ağırlık verdiklerini anlatan Tosyalı şunları söyledi: “Global şirketler, artık pazarlarda lokalleşerek üretimlerini gerçekleştiriyorlar. Biz de bu yolu izliyoruz. Cezayir’de bir etap yatırıma daha başlıyoruz. Yatırımımız 3 milyar dolara yaklaştı. Buradaki yatırımımızın tutarı 5 milyar doları geçecek.

Cezayir’de 4 milyon tondan fazla üretim yapıyoruz. Ana hedefimiz Cezayir iç piyasası. Ama ihracat da yapıyoruz. Gittiğimiz ülkede sadece işimize odaklanıyoruz. Sektörümüzde iş yapıyoruz. Sürdürülebilirliğe bakıyoruz. Oranın parçası olmaya çalışıyoruz.”

Yeni hedef Angola ve Senegal

Afrika yatırımları hakkında bilgi veren Fuat Tosyalı, Cezayir dışında da önemli yatırım girişimleri bulunduğunu, bunların başında da Angola ve Senegal’in geldiğini söyledi. Tosyalı şöyle devam etti:

“Senegal’de de yatırıma başladık. Angola’da yatırıma hazırlanıyoruz. Buralarda her ülkenin kendi doğasına uygun üretim dizayn ediyoruz.

Afrika’daki yatırımlarımızda inşaat demiri üretiyoruz. Türkiye’de ise yassı ürün üretiyoruz.

2015 yılında Afrika’da yaptığımız ilk iki yatırımın her şeyini, yüzde 100’ünü Türkiye’den götürdük.

Toplamda baktığımızda, Afrika’da yaptığımız bütün yatırımlarımız için gerekli makine ve ekipmanın yüzde 60-70’i Türkiye’den gitti. Yatırım yaparak aynı zamanda Türkiye’ye kazandırıyoruz.”

“Dünya devi olma yolundayız”

Özellikle yurtdışı yatırımlarla büyümeye, global bir şirket olmaya çalıştıklarını ve bu hedef doğrultusunda yatırımlar yaptıklarını anlatan Fuat Tosyalı, “geçen yılki veriler gözüne alındığında uluslararası alanda büyüklük açısından 70. sıradayız. Amacımız demir çelikte dünyada ilk 50’ye girmek” dedi.

Çin ile rekabette kültür avantajı

Cezayir’de ve öteki ülkelerde o ülkelerin yasalarına göre çalıştıklarını, o ülkelerin şirketleri olduklarını belirten Tosyalı, şöyle konuştu: “Ancak sonuçta biz Türküz. kendi kültürümüzle oradayız. Sosyal yatırımlar yapıyoruz. Yardılar yapıyoruz. Bu da bizi özellikle Çinliler karşısında öne çıkarıyor. Bizi, bulunduğumuz ülkedeki sanayi yatırımlarımız kadar, sosyal alandaki girişimlerimiz ve yatırımlarımız da heyecanlandırıyor.

Afrika’da Çinlilerin ayak basmadığı yer yok. Maalesef bizden önce başlamışlar ve belirli sistematikle gidiyorlar. Birçok yeri kapatmışlar.

Çin ince bir strateji ile Afrika’da ilerliyor. Ciddi kaynak ayırıyorlar. Hibeler yapıyorlar. Yatırım yapıyorlar. Çinliler, büyük imkanlarla Afrika’dalar. Ancak insan ilişkileri, sosyal yatırımlar bakımından biz onlardan daha iyi durumdayız. Ayrıca gittiğimiz ülkeye istihdam açısından da yararımız oluyor. Çin böyle yapmıyor. Örneğin biz, Cezayir’deki yatırımımızda 4.700 kişi çalışıyor. Bunun 700’ü Türk, 4.000 kadarı ise Cezayirli.”

Angola-Senegal yatırımları

Angola’da demir üretimine ilişkin maden yatırımları olacağını, gerekli anlaşmaları yaptıklarını, artık sektörle ilgili maden de işleteceklerini anlatan Tosyalı, konuyla ilgili soruları şöyle yanıtladı:

“Türk yatırımcı olarak Senegal’deyiz. Bize özel ekonomik bölge statüsü sağlandı. Çelik yatırımına başlıyoruz. Senegal’de bize tanınan özel ekonomik bölge, endüstri bölgesi Türkiye’den gelecek her yatırımcıya açık. Her türlü altyapı sağlanmış durumda.”

“Senegal’deki yatırımımızın tutarı 200 milyon dolar oldu. Daha da büyüyeceğiz.”

“Cezayir’de otomotiv yatırımcılarımızı görmek isterim. Muazzam bir otomotiv yan sanayimiz var. Orada gerçekten çok iyi bir pazar var.”

“Dünyanın herhangi bir yerinde Türkiye’nin yararına bir maden yatırım imkanı olursa değerlendirebiliriz.”

Halka açılma şu an gündemde yok

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, bir soru üzerine halka arzı henüz düşünmediklerini söyledi. Tosyalı, “Şirketlerimizi halka açma düşüncesi şu an yok. Biraz zaman geçsin, belki İskenderun’daki yatırımımızı tamamladıktan sonra bunu düşünebiliriz. Türkiye 7 milyon ton yassı çelik ithal etti. İskenderun yatırımı ile birlikte bunun 4 milyon tonunu ikame etmiş olacağız. Bizim ve öteki yatırımcıların yatırımları tamamlandığında Türkiye’nin 2-3 yıl içinde yassı çelik ithalatına ihtiyacı kalmayacaktır diye düşünüyorum” dedi.