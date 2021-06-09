Tosyalı Holding, Avrupa’nın en hızlı büyüyen ikinci çelik üreticisi oldu

Tosyalı Holding, 3 ayrı kıtada sayıları 30’u bulan tesisi ve 10 bine yakın çalışanıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Dünya Çelik Birliği’nin (World Steel Association) her yıl düzenli olarak açıkladığı 2020 dünya ham çelik üretimi rakamlarına göre Tosyalı Holding, 2019’daki 3,91 milyon ton olan ham çelik üretimini 2020 yılında yüzde 10,49 artışla 4,32 milyon tona çıkararak, 84’ncü sıradan 82’nci sıraya yükseldi. Şirket, aynı zamanda Avrupa’nın en hızlı büyüyen ikinci çelik üreticisi oldu.

"4. faz yatırımıyla toplam üretimi yukarılara çıkaracağız"

Zorlu bir yıl olmasına rağmen 2020'de yatırımlara ara vermediklerini söyleyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Tedarik zincirlerinde küresel olarak sorunlar yaşandığı bu dönemde Tosyalı Holding olarak, teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı olarak yaptığımız yatırımların çok faydasını gördük. Bu sayede hem ülkemizde hem de başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada artan kaliteli çelik talebine hızla karşılık verdik. Bizi bu noktaya taşıyan yatırımlarımıza bu dönemde de hiç ara vermedik. Hem İskenderun 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) hem de Cezayir’de devam eden 4. faz yatırımlarımız tamamlandığında Tosyalı Holding olarak toplam üretimimizi çok daha yukarılara çıkaracağız. Tümü katma değerli çelik üretimine odaklanan bu yatırımlarla birlikte dünya sıralamasındaki yerimizi daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.