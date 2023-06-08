Tosyalı Holding, dünya çelik üreticileri sıralamasında 5 basamak yükseldi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tosyalı Holding, 3 kıtada sayıları 40’a yaklaşan tesis ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla tüm dünyada adından başarıyla söz ettirmeyi sürdürüyor.

Holding, sürdürülebilirliği ana gündem maddesi haline getirerek attığı adımlarla nitelikli çelik üretiminde dünyanın sayılı şirketlerinden biri olma yolunda ilerliyor. AR-GE, teknoloji, inovasyon ile geliştirdiği yenilikçi yeşil çelik ürünleri, dünya çapında etki yaratan yeni tesis yatırımları, yetkinliği yüksek insan kaynağı ve güçlü sermaye yapısıyla Tosyalı, dünya çelik üretiminde de istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

Dünya çelik sektöründe salgın sonrası dengelenme sürecinin yaşandığı 2022’de Tosyalı Holding üretimdeki gücüyle dünyanın en çok dikkati çeken gruplarından biri olmayı başardı. Dünya Çelik Birliği’nin (World Steel Association) her yıl düzenli olarak özel bir yayınla açıkladığı 2022 dünya ham çelik üretimi rakamlarına göre Tosyalı Holding, 2022’de ham çelik üretimini 4,71 milyon ton seviyesine çıkarıp, 2021’e göre beş basamak birden atlayarak dünya sıralamasında 77’nciliğe yükseldi.

"Yeni nitelikli çelik yatırımlarıyla hedef dünyada ilk 50 arasında yer almak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding’in sürdürülebilirlik odağındaki iş stratejisi doğrultusunda nitelikli çelik üretimine yaptığı yatırımlarla küresel büyümesini devam ettirdiğini bildirdi.

Dünya Paris İklim Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakat ile birlikte bir yeşil dönüşüm çağına girerken çelik sektörünün de bu sürecin başrol oyuncularından biri olarak büyük bir sorumluluk üstlendiğini işaret eden Tosyalı şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 5 yılın gündemini sürdürebilirlik olarak belirledik. Bu kapsamda özellikle teknoloji, inovasyon, döngüsel ekonomi, güneş ve hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı odaklı birçok yatırım yapıyoruz. Bizi dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerin biri konumuna taşıyacak bu yatırımlarla, sadece kapasitemizi değil, bundan daha da önemlisi katma değeri yüksek nitelikli çelik üretimimizi artırmaya devam ediyoruz. 2022 dünya çelik üreticileri için zor bir yıl olsa da biz Tosyalı Holding olarak bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla nitelikli çelik talebine karşılık vererek bu süreçte de gücümüzü koruduk.

Dünya ham çelik üretiminde beş basamak birden yükselmemiz de bunun en somut kanıtı. Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisi ve Tosyalı Algérie 4. etap yatırımımız da tamamlandığında nitelikli çelik üretim kapasitemizi daha da artırarak dünya sıralamasında ilk 50 şirket arasında yer alma hedefimize ulaşmış olacağız."

Dünya çapında yatırımlarla 15 milyon ton kapasite hedefi

Tosyalı Holding, Türkiye’de Osmaniye ve İskenderun ile Cezayir’in Oran şehrindeki Tosyalı Algerie tesisleriyle önemli işlere imza atıyor. Toplam satış gelirlerinin yüzde 40’ına yakın kısmı ihracattan gelen Holding, nitelikli çelik üretimine yönelik yatırımlarına da hız kazandırmış durumda.

İlk üretimine henüz başlayan Türkiye’nin yürüyen en büyük sanayi yatırımlarından biri olan Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisi, Türkiye’nin 4 milyon ton yassı çelik ithalatını ortadan kaldıracak. Yeşil çelik üretim merkezi olan tesis, katma değerli ihracat konusunda da Türkiye’nin örnek tesislerinden biri olacak. Tosyalı Holding ayrıca Tosyalı Algerie’de 4. etap yatırımları kapsamında en yüksek teknolojiye sahip yeni bir DRI tesisi ve onun önünde 4 milyon ton/yıl üretim kapasiteli yassı çelik tesisi inşa ediyor.

Cezayir’deki tüm yatırımlar tamamlandığında Tosyalı Algerie, sadece Akdeniz ve Afrika’nın değil, dünyanın da en önemli ve stratejik demir-çelik üretim merkezlerinden biri olacak. Tosyalı Holding, Türkiye, Cezayir, Senegal ve Angola’da yapacağı yatırımlarla önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yıllık 15 milyon ton çelik üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.