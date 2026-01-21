Google Haberler

Tosyalı Holding Fuat Tos­yalı: AB çelikte yanlış yapıyor Türkiye’ye kota kalkmalı

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tos­yalı, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ve Cezayir gibi sür­dürülebilir üretim yapan ülkeler için çelik ithalatına yönelik kota­ları kaldırması gerektiğini belir­terek, “Bugün AB, çelik endüstri­sinin sürdürülebilirliğini devam ettirmek istiyorsa Türkiye ve Ce­zayir gibi kendisine upstream üretim yapan ülkelere çelik ürün­lerini serbest bırakmalı” dedi.

Tosyalı, İsviçre’nin Davos ka­sabasında bu yıl 56’ncısı düzen­lenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantıları sıra­sında Türkiye ekonomisi ve kü­resel gelişmeleri değerlendir­di. Türkiye’nin enflasyonu dü­şürmek için uyguladığı ekonomi programının sonuçlarını aldığını dile getiren Tosyalı, “Geçtiğimiz haftalarda gerek Hazine ve Ma­liye Bakanımız Mehmet Şimşek Bey gerek Merkez Bankası Baş­kanımız Fatih Karahan sunum­larında ve açıklamalarında ar­tık enflasyonun kalıcılığını yi­tirdiğini ve aşağı doğru yönünü çevirdiğini söyledi. Zaten biz de hissetmeye başladık artık. Prog­ramın sonuçlarını önümüzdeki aylarda ve bu yılın tamamında hissederek gideceğiz gibi görü­nüyor” diye konuştu.

Tosyalı, Türkiye ekonomisinin “daha öngörülebilir” hale geldiği­nin altını çizerek, “En kötüsü çok geride kaldı ve artık önümüze ba­kıyoruz. Bunu ekonomideki ha­reketlenmeden anlıyoruz. Kendi sektörümüzden olsun, iş insanı arkadaşlarımızla sohbetlerimiz­de de bunu değerlendiriyoruz. Faizlerin ve enflasyonun düşme eğiliminde olması bizi cesaret­lendiriyor” ifadelerini kullandı.

“AB, kendi çelik endüstrisini baltalıyor”

Fuat Tosyalı, çelik endüstrisin­de Türkiye’nin en büyük üreticisi olduklarını ve şu an dünyada ilk 50 şirket arasında yer aldıklarını belirterek, “Geçtiğimiz yıl dün­yadaki bütün ihracatı kısıtlayıcı alınan önlemlere rağmen üretim­de ve ihracatta rekor kırdık. Bu, önümüzdeki dönemde artarak gidecek. Yaptığımız yatırımlarla dünya sıralamasındaki yerimizi ilk 30’larda ve 20’lerde göreceğiz. Ülkemize, yer aldığımız coğraf­yaya ve dinamiklerimize çok gü­veniyoruz” şeklinde konuştu.

AB’nin çelik ithalatında tüm dünyaya yönelik kotaları düşü­rürken buna Türkiye’yi dahil et­mesine tepki gösteren Tosya­lı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “AB bu konuda çok hatalı karar­lar alıyor. AB’nin asıl alması ge­reken karar, Türkiye ve Cezayir gibi AB için upstream (birincil) üretim yapan ülkelere bu kota uy­gulamasını kaldırmak.

Bugün AB, çelik endüstrisinin sürdürülebi­lirliğini devam ettirmek istiyorsa Türkiye ve Cezayir gibi kendisi­ne upstream üretim yapan ülkele­re çelik ürünlerini serbest bırak­malı. Kendi downstream (ikincil) endüstrilerine ihtiyacı olan çelik bu ülkelerden karşılanmalı. As­ya’dan özellikle Çin kaynaklı itha­lattan AB’yi korumak için alınan tedbirler Türkiye için de uygula­nıyor ama bu AB’nin çelik endüst­risinin geleceğini de baltalıyor.”

Tosyalı, Türk ve Cezayir’de üretilen düşük emisyonlu upstre­am çelik ürünlerine herhangi bir kota kısıtlaması olmaması gerek­tiğinin altını çizerek, AB’nin böy­lece kendi endüstrisini yeşil çe­likle tanıştırabileceğini ifade etti.

"Çin hakimiyeti sektördeki dengesizlikleri derinleştiriyor”

Tosyalı Holding Yönetim Ku­rulu Başkanı Tosyalı, küresel çe­lik sektörünün son 5 yıldır kalı­cı nitelikte bir yapısal dönüşüm sürecine girdiğine değinerek, şu değerlendirmelerde bulun­du: “Dünya ham çelik üretiminin yaklaşık yarısının tek başına Çin tarafından karşılanması, sektör­deki dengesizlikleri derinleştir­meye devam ediyor.

Bu kırılma­nın temelinde, kronik kapasite fazlası, Çin kaynaklı ve sübvan­siyonlarla desteklenen arz bollu­ğu, küresel talepteki zayıflama ve giderek sıkılaşan ticaret ve kar­bon politikaları yer alıyor. Bugün itibarıyla sektörde yaklaşık 680 milyon tonluk kapasite fazlası bulunurken bu miktar 2027’ye gelindiğinde 720 milyon tonun üzerine çıkabilir.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
