Tosyalı Holding, SULB iş birliği ile Libya'da bir yeni yatırıma imza atıyor

Tosyalı-SULB şirketinin sahibi olduğu Bingazi merkezli entegre demir-çelik tesisi üç fazdan oluşurken 2,7 milyon ton kapasiteli ilk fazı için yatırımlara hazırlık yapılıyor. Hem yakın bölgenin hem de Avrupa'nın yeşil çelik ihtiyacını karşılayacak olan tesisin, yeşil dönüşüm sürecinde en çok ihtiyaç duyulan temel ara ürün olan HBI (Hot Bricket Iron) tedarikinde önemli rol oynaması hedefleniyor.

Tesisin inşaat ve montaj çalışmaları başlıyor

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, imza töreninde yaptığı konuşmada;

"Zemin etütleri ve mühendislik çalışmalarını tamamladığımız ve önümüzdeki günlerde inşaat ve montajların başlayacağı bu yeni kompleksle nitelikli çelik üretiminde sahip olduğumuz bilgi birikimimizi ve yetkinliklerimizi Libya Bingazi'ye taşımaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. Kuracağımız entegre tesiste, ileri teknoloji, yenilik ve AR-GE ile düşük karbon salımına sahip nitelikli yeşil çelik ürünleri üreterek Libya Bingazi'den dünya çelik endüstrine yüksek kalite ve standartlarda üretim yapan bir ekosistem dönüşümüne de öncülük edeceğimize gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Proje, Libya ve Türkiye'yi ekonomik anlamda yakınlaştıracak"

SULB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Gadalla ise "Bugün attığımız imzalar hem iki grubun geleceğe doğru büyük bir hamle yapmasını hem de Libya Bingazi ve Türkiye'nin ekonomik anlamda da yakınlaşmasını sağlayacaktır. Dünya çelik üretimi liginde Libya Bingazi’nin de önemli bir oyuncu olarak yer almasını sağlayacak bu yatırım, yeşil çelik ve dekarbonizasyon açısından da özel bir yere sahip olacaktır" açıklamasında bulundu.