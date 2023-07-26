Tosyalı Holding, yeşil çelik üretecek

Tosyalı Holding, katma değerli yeşil çelik üretimi için yatırım yapmaya devam ediyor. Son birkaç yılda teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla 100’den fazla sürdürülebilirlik projesi gerçekleştiren Tosyalı Holding, bu çalışmalarıyla çelik fabrikasının karbon salımını yüzde 30 azalttı. Güneş enerjisi ve üretimde hidrojen kullanımına yönelik projeler üzerinde yoğunlaşan grup, 2025 yılı itibarıyla elektriğinin yüzde 50’sini güneşten sağlayacak. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Sürdürülebilirlik stratejisini ve yol haritamızı uzman kuruluşlarla çalışarak; tüm paydaşların katılımı ve uluslararası standartlar ve küresel endeksleri de dikkate alarak hazırladık. GRI standartlarına uygun olarak sürdürülebilirlik raporumuzu da yayınladık. Çelik gibi küresel sanayinin en önemli sektörlerinden birinde tamamen yeşil çelik üretimi odaklı devasa yatırımlar yapıyoruz. Mevcut tesislerimizi karbonsuz çelik üretecek şekilde baştan sona yeniliyoruz. 120 milyon dolarlık yatırım bedeli ile 235 MW kurulu güce sahip güneş enerji santrali projesini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Gelecek 5 yıl ana gündem ‘sürdürülebilirlik’ olacak

Başlattıkları çalışmalarla üretimde sıfır karbon salımı olan yüzde 100 hidrojen kullanımına geçerek bu konuda dünyada sayılı şirketler arasında yer almayı hedeflediklerini belirten Fuat Tosyalı, “Sürdürülebilir Yaşam için Tosyalı diyerek çıktığımız uzun soluklu yolculukta yeşil çelik üretimi ile ilklere imza atıp tüm dünyaya iyi örnekler ihraç ederek herkese ilham vermek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Çelik sektöründeki değişimler, tüm sektörleri etkiler

Demir-çelik sektörünün küresel olarak çok kritik sektörlerden biri olduğuna ve burada yapılacak sürdürülebilirlik yatırımlarının önemli maliyetleri olmasına rağmen büyük bir değişimi de tetikleyebileceğine vurgu yapan Fuat Tosyalı şöyle devam etti: “Demir-çelik hayatımızın her noktasında bizimle. Binalarımızda, otomobillerimizde, kullandığımız beyaz-eşya, elektronik ve daha birçok araç gereçte, alt yapı ve üst yapıda. O yüzden diyoruz ki ‘biz değişirsek dünya değişir.’ Bu bilinçle ve üzerimizdeki sorumluluğun farkında olarak Tosyalı Holding’de ana gündemimizi uzun süre önce sürdürülebilirlik olarak belirledik. Önümüzdeki 5 yılda da ana gündemimiz sürdürülebilirlik olacak.” “Sektörümüz yapısı itibarıyla küresel ekonominin sürükleyici güçlerinden biri” diyen Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “O yüzden çelik sektöründeki değişimler tüm sektörleri etkilediği gibi, aynı zamanda bu değişimin maliyeti de diğer sektörlerle karşılaştırılmayacak kadar yüksek. Belki bazı sektörlerde birkaç şeyi değiştirerek sürdürülebilirlik yolunda önemli sonuçlar elde edebilirsiniz, ama bizim sektörümüz için sürdürülebilirlik uçtan uca olmak durumunda. Evet bunun maliyeti çok yüksek ama sonuçları da farklı sektörlere iyi örnek olacak kadar büyük. O yüzden bizim değişimimiz dünyayı da değiştirecek ve sürdürülebilirliği kalıcı hale getirecek diye düşünüyorum. Ben bizim sektör için sürdürülebilirliği bisiklet kullanmaya benzetiyorum. Ancak pedal çevirerek dengede kalabilir ve yolculuğunuza devam edebilirsiniz.”

Üç farklı etki alanı yönetimi

GRI standartlarına uygun olarak sürdürülebilirlik raporunu da yayınlayan Tosyalı Holding, sürdürülebilirlik stratejisini ve yol haritasını uzman kuruluşlarla çalışarak; tüm paydaşların katılımı ve uluslararası standartlar ve küresel endeksleri de dikkate alarak sürdürülebilirlik konularını “Karbonsuz Çelik”, “Sorumlu Ekosistem Yönetimi” ve “İşin Geleceği” olmak üzere üç farklı etki alanı altında yönetecek.

Yüzde 70’e varan daha düşük karbon ayak izi

Tosyalı Holding’in geçtiğimiz günlerde ilk üretimine başlayan İskenderun 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) hayata geçirdiği 2,5 milyar dolar değerindeki İskenderun Sarıseki yatırımı ile sürdürülebilirlik odaklı, nitelikli ve yeşil çelik üretimi yapılacak. Tesis, yüksek fırınlara göre yüzde 70, geleneksel ark ocaklarına göre yüzde 20 daha düşük karbon ayak izine sahip.