Tosyalı Holding'den 1 milyar dolarlık dev yatırım

Yeşil çelik üretimine yönelik çalışmalarına hız verdiklerini belirten Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'de 8 ilde 1,2 gigavatlık güneş enerjisi kapasitesi için 1 milyar dolara yakın yatırım yapacaklarını açıkladı.

Çelik üretiminde yenilenebilir enerji ihtiyacını öz tüketimle karşılayan yegane çelik şirketi olma hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Tosyalı, Dünya Ekonomik Forumu'nun İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları kapsamında yaptığı değerlendirmede, "Dünyada yılda 2 milyar ton çelik üretiliyor. Bunun yüzde 70'inin kömür bazlı enerjilerle üretildiğini düşünürsek, bu durum küresel ısınmayı muazzam şekilde etkiliyor. Halihazırda Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Denetim Mekanizması uygulamaları başladı, Paris İklim Anlaşması var. Her ne kadar tekrar fosil bazlı yakıtların da enerjide kullanılması öngörülüyorsa da yenilenebilir enerjinin payı her geçen gün artacak" şeklinde konuştu.

"En düşük karbon salımıyla çelik üreten şirketlerden birisi biziz"

Dünyadaki en düşük karbon salımıyla çelik üreten şirketlerden birisi olduklarına dikkati çekerek Tosyalı, "Şu an biz çelik üretiminde yenilenebilir enerji payımızı her geçen gün artırıyoruz. Şu anda 235 megavat güneş enerjisi kapasitemiz mevcut. Ancak bunu 1,5 gigavata yükselteceğiz. Türkiye'de 8 ayrı ilde 1,2 gigavatlık güneş enerjisi yatırımına başladık. Önümüzdeki 1,5 yıl içinde bunu 3 dilim halinde gerçekleştireceğiz ve bu alana 1 milyar dolara yakın yatırım yapacağız. Çelik üretimindeki yenilenebilir enerji ihtiyacımızı öz tüketimle karşılayan yegane çelik şirketi olacağız" dedi.

"V-Green ile piyasaya yeşil çelik servis edeceğiz"

Türkiye dışındaki yatırımlarında da fosil bazlı yakıt kullanmadıklarını belirten Tosyalı, dışarıdaki rakiplerine göre yeşil çelik üretimine daha yakın olduklarını ifade ederek, "Dışarıdaki rakiplerimizin 2,5 tonlar civarında ton başı karbon salımı varken, biz 600 kilogramlarda üretimle yeşil çelik üretimine çok yakınız. Yenilenebilir enerji payımızı artırdıkça yeşil çelik markamız V-Green ile de piyasaya yeşil çelik servis ediyor olacağız" dedi ve çelik sanayisini geliştirmek isteyen ülkelerin bir numaralı yatırımcısı olduklarını vurguladı.

"Avrupa'da 500 milyon dolarlık satın alma planı"

Tosyalı, Avrupa ile ilgili yatırım planlarına değinerek, bu alandaki kabiliyetlerini Avrupa'daki işletmelere servis etmek istediklerini belirtti. Bunun için de bu ülkelerde son tüketiciye ulaşan işletmelerin ham madde ihtiyacını karşılayacak modeller geliştirdiklerini dile getiren Tosyalı, farklı Avrupa ülkelerinde büyüklüğü 500 milyon doları bulabilecek bir satın alma planıyla ilgili çalıştıklarını sözlerine ekledi.