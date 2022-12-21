Tosyalı iş ortakları Antakya'da buluştu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, demir-çelik üreticisi Tosyalı Holding, Tosyalı İş Ortakları Buluşması’nı, yurt içi ve yurt dışından gelen yüzlerce iş ortağının katılımıyla 16-18 Aralık›ta Antakya Museum Otel’ de gerçekleştirdi. “Yeşil Çeliğin Yarını, Geleceğin Yatırımı” mottosuyla düzenlenen buluşmada, sektöründe sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en önemli yatırımlarından biri olan Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisi hakkında en güncel bilgiler iş ortakları ile paylaşılırken Tosyalı Holding’in 2022 yılı boyunca yaptığı diğer birçok yatırıma da yer verildi.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye’nin yürüyen en büyük sanayi yatırımı olan Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisi’nde yassı çelik başta olmak üzere nitelikli çelik üretimine odaklanacaklarını bildirdi.