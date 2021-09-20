Tosyalı İskenderun Limanı’nda 1 milyon tonu aşkın elleçleme

Demir-çelik üreticisi Tosyalı Holding, liman işletmeciliği ve endüstri bölgeleri yönetiminde de yakaladığı başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor.

İş süreçlerinin sürdürülebilirliği için kümelenme ve entegre yapılanmalarına yatırım yapan Tosyalı’nın Cezayir’de büyük bir liman işletmesi ve Erzin’de yapımı planlanan bir liman projesi bulunuyor. Yurt içinde ise Tosyalı’nın işlettiği Tosyalı İskenderun Limanı’nda yük elleçleme miktarı her geçen gün artıyor.

Akdeniz Bölgesi’nde toplam yükün yüzde 10’undan fazlasının elleçlendiği Tosyalı İskenderun Limanı, karayolu araçlarıyla yapılan yükleme boşaltma işleminde 2021 yılı Temmuz ayında 1 milyon ton üzerine çıkarak bölgede bir rekora imza attı.

Bu yılın ilk yarısında bölgedeki limanlardan toplam 64 milyon 174 bin 204 ton yük elleçlendi. Bu yükün 30 milyon 34 bin 891 tonu genel kargo ve katı dökme olurken, bunun 3 milyon 94 bin 407 tonu (yüzde 10,3) Tosyalı İskenderun Limanı’nda elleçlendi. Bu yılın ilk yarısında İskenderun Limanı’nda yapılan yükleme-boşaltma işlemin yüzde 40’ı aşkın kısmı dış ticaret olarak gerçekleşirken Almanya’dan ABD’ye, Hollanda’dan İngiltere’ye kadar birçok ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

İkinci iskeleyle kapasite iki kattan fazla artacak

Toplam kapasitesi 7 milyon 500 bin ton/ yıl olan ve 400 kişi istihdam edilen Tosyalı İskenderun Limanı’nda holding şirketlerinin yanı sıra birçok bölge firmasına da hizmet veriliyor. Gemi büyüklüğüne bağlı olarak aynı anda 10 geminin yanaşması mümkün olan limanda Tosyalı Holding tarafından ikinci bir iskele yatırımı daha yapılıyor. Yatırımı devam eden 4 milyon ton kapasiteli çelikhane önüne yapılacak ikinci iskelenin gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. İkinci iskelenin de hizmete girmesi ile liman, toplam yıllık 16 milyon ton kapasiteye çıkacak. Tosyalı Holding’in İskenderun Limanı yatırımı, buraya entegre olarak yapımı devam eden ulusal demiryoluna bağlı iltisak hattıyla; demiryolu, karayolu ve denizyolu kombine taşımacılığına da imkan sağlıyor.

Cezayir’in en büyük limanı da Tosyalı’dan

Tosyalı Holding, İskenderun’un yanı sıra Cezayir’de fiili olarak 200 bin DWT gemilerin yanaştırılarak, en hızlı tahliyesinin yapılabildiği limanı işletiyor. Bu yatırımdan önce Cezayir limanlarına gelen en yüksek gemi tonajı 60 bin DWT iken şu anda kapasite üç kattan fazla arttı. Ayrıca 12 km’lik konveyör bant sistemi sayesinde limandan şirketin Cezayir’deki fabrikasına kadar hiçbir araç kullanmadan saatte 4 bin ton taşıma yapılabiliyor.