Tosyalı, İskenderun yatırımını 2.5 milyar dolara yükseltti: Bin 300 kişiye doğrudan istihdam

Tosyalı Holding, inşasına geçen yıl başladığı İskenderun Sarıseki'deki demir-çelik tesisinin yatırım büyüklüğünü 1 milyar dolardan 2.5 milyar dolara yükseltti.

Şirketin bugün yayımladığı bültene göre tesis devreye girdiğinde yılda 4 milyon ton yassı çelik üretecek ve 1,300 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Başlangıçta hurdadan üretim yapacak olan tesis, orta vadede madenden çelik üretecek.

Tesisin tamamlanmasıyla birlikte Tosyalı Holding'in yıllık çelik üretim seviyesi 10 milyon tonu bulacak.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, pandemi koşullarına rağmen yatırımlarına devam ettiklerini ifade ederek, "Ülkemiz için üretmeyi, yatırım yapmayı, teknoloji ve inovasyon ile katma değer yaratmayı, istihdam sağlamayı ilke edinen bir şirket olarak en zorlu koşullarda dahi yatırım iştahımızı kaybetmeden, küresel büyüme stratejimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz... (Tesisimiz) ülkemizin cari açıkla mücadelesine ciddi katkı verecek." dedi.