Tosyalı Toyo, Türkiye'de yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor

Tosyalı, Japon Toyo Kohan şirketi ile Tosyalı Toyo çatısı altında gerçekleştirdiği iş ortaklığını yeni yatırımlarla büyütürken bu ortaklık aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlıyor.

Bu güçlü ilişkilerin bir yansıması olarak Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi tarafından Japonya’nın eski Başbakanı Şinzo Abe’nin anısına inşa edilen Türkiye Japonya Dostluk Parkı ve Şinzo Abe Anıtı Açılış Töreni, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Tosyalı, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Tosyalı Toyo Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Tosyalı ve Ömer Özgüven, Toyo Kohan Yönetim Kurulu Üyesi Arase Makoto, Türk Japon Vakfı Başkanı Prof.Dr. Nejat Bora Sayan ve çok sayıda katılımcının iştirakiyle gerçekleştirildi.

Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, “Hâlihazırda en büyük Japon-Türk ortaklığı şirket olan Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Fuat TOSYALI öncülüğünde, hain saldırı sonucu vefat etmiş olan eski Başbakanımız Shinzo ABE'yi anmak maksadıyla Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde ‘Shinzo Abe Türkiye ve Japonya Dostluk Parkı’ inşa edildi. Nihayet bugün bu parkın açılış töreni gerçekleştirildiği için büyük bir memnuniyet duyuyorum. İki ülke arasındaki dostluk ilişkileri simgeleyen bahse konu bu projeyi tamamladığı için Sayın Tosyalı başta olmak üzere emeği geçen tüm ilgili kişilere Japonya adına teşekkür etmek isterim.’’

Türkiye Japonya Dostluk Parkı ve Şinzo Abe Anıtı Açılış Töreni’nde konuşan Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı, “Japonya’nın eski Başbakanı Şinzo Abe, Japonya’nın kalkınması ve gelişmesine önemli katkılar sağladığı gibi Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin bugünlere gelmesi için de büyük bir emek verdi. Onun hatırasını yaşatacak bu açılışı yaparken kendisini bir kez daha saygıyla anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisinin Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk köprülerinin güçlenmesi için attığı adımları bugün bizler daha da büyütmek için çalışıyoruz. Türkiye ve Japonya arasındaki uzun yıllara dayalı köklü ilişki sayesinde sosyal, kültürel ve ekonomik olarak hep birlikte güzel işlere imza atmayı sürdürüyoruz. Bu güçlü iş birliği ve dostluğu devam ettirdiğimiz sürece inanıyorum ki ilerleyen dönemde Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok daha ileriye gidecek. Sayın Büyükelçimize, onun şahsında elçilik çalışanlarımıza, Toyo Kohan şirketindeki kıymetli ortaklarımıza ve Türk Japon dostluğu ve iş birliğinin sembolü olan bu parkın yapımına öncülük eden ve maddi manevi desteklerini esirgemeyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Fuat Tosyalı ve tüm Osmaniye OSB’deki sanayici dostlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Açılış vesilesiyle Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko’yu, Tosyalı Toyo fabrikasında ağırlayan Tosyalı Toyo Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Tosyalı, “Toyo Kohan şirketi ile Tosyalı Toyo çatısı altında uzun süredir başarılı bir iş ortaklığı yürütüyoruz. Japon dostlarımızla kurduğumuz saygı, sevgi ve güvene dayalı uzun soluklu ilişkiden aldığımız güçle, Türkiye’deki en büyük Japon yatırımı olan Tosyalı Toyo fabrikamızda katma değer yaratan yeni yatırımlara imza atmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin teneke ihracatının %70’ini tek başımıza gerçekleştiren tesisimizde 325 bin tonluk teneke üretim kapasitemizi iki katına çıkararak 650 bin ton seviyesine ulaşmak için başlattığımız yatırımımızda sona geldik. Yeni Tin Free Steel (kalaysız teneke) üretimini de içeren yaklaşık 200 milyon dolar tutarındaki ilave kapasite artışını bu yıl bitmeden tamamen devreye almış olacağız. Bu yatırımla, yüksek teknoloji ile üretilen dayanıklı ve sağlıklı ambalaj çeliği kapasitemizi daha da artıracağız . Böylece hem Türkiye tarafından ithal edilmek zorunda olan bazı ürünleri iç pazara sunarak ithalatın önünün kesilmesine ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacağız hem de bu ürünlerle katma değerli ihracat kapasitemizi artıracağız” dedi.

Türkiye’nin ileri teknolojiye sahip ilk yüksek katma değerli yassı çeliğini üretiyor

2017 yılında Tosyalı Holding’in, Japonya’nın ve dünyanın lider şirketlerinden Toyo Kohan ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında faaliyete geçen Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. (Tosyalı Toyo), Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde 500 bin m² alanda hizmet veriyor. Yıllık 1,2 milyon ton haddeleme kapasitesine sahip olan Tosyalı Toyo, Türkiye’nin ilk ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yassı çeliğini üretiyor. Ürün gamında; teneke, galvanizli, boyalı, soğuk haddelenmiş, asitli-yağlı sıcak rulo sac yer alan Tosyalı Toyo, teneke ürünlerde 1.300 mm genişlikte 0,10 mm kalınlığa, soğuk haddelenmiş diğer demir çelik ürünlerinde ise 0,20 mm kalınlığa inebilen Türkiye’nin tek üreticisi konumunda bulunuyor. Kurulduğu günden bu yana 80’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Tosyalı Toyo, otomotiv, yapı inşaat, gıda ambalaj ve ısıtma-soğutma-havalandırma gibi günümüz dünyasının en önemli sektörlerine ileri teknoloji çeliğini sunuyor. Doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilincinde olan Tosyalı Toyo, ISO 14001 ile uyumlu temiz ve çevreye duyarlı üretim gerçekleştiriyor.

Yeni yatırımla yüksek teknoloji ile üretilen ambalaj çeliği üretecek

Tosyalı Toyo’nın yüksek teknoloji ile üretilen ambalaj çeliği kapasitesini artırmaya yönelik 200 milyon dolarlık yeni yatırımı, yaşanan pandemi ile birlikte Türkiye’de ve dünyada sağlıklı, pratik, dayanıklı ve hijyenik olan ambalajlı gıdaya yönelik artan talebe istinaden şirketin müşterilerinin taleplerini karşılayabilmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Tosyalı Toyo, yeni yatırımıyla birlikte hali hazırda ithal edilen bu tür ambalaj ürünleri taleplerini yurt içinden karşılayarak cari açığın azalmasına da büyük katkı sağlayacak.