Tosyalı, Tube & Wire fuarına 70 kişilik ekiple katıldı

20-24 Haziran tarihlerinde Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen Tube & Wire Fuarı'na Tosçelik Profil ve Sac ve Tosyalı Filmaşin ile İnşaat Demiri şirketleri ile katılan Tosyalı Holding, aynı zamanda bu önemli fuarın sponsoru oldu. Tosyalı Holding'in fuarda 2 stant ile toplamda 500 metrekarelik alanda dünyanın dört bir yanından gelen müşterilerini ağırladığı belirtildi.

Fuar dolayısıyla yabancı iş ortakları için düzenlenen özel gala gecesinde konuşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, dünyanın farklı yerlerindeki müşterileriyle uzun yıllar içerisinde kurdukları güvene dayalı bir ilişki olduğunu söyledi. Bu güven duygusu ile birlikte Tosyalı’nın, ürün geliştirmeye verdiği önem, ürün kalitesindeki istikrar, sürekli yatırım odağı ve ihracat ile sürdürülebilir büyümesini sağladığını ifade eden Tosyalı, “Biz Tosyalı olarak kısa vadeli kazançlara odaklanmıyor, girdiğimiz pazarlarda kalıcı adımlar atmayı birinci öncelik olarak görüyoruz. Dünya kalite standartlarında ürettiğimiz ürünlerle ve 150 ürün grubundaki binlerce ürünümüzle çok geniş bir coğrafyaya yayılmış birçok müşterimizle sürekli temas halindeyiz. Japonya’dan Fas’a, İtalya’dan Senegal’e kadar uzanan birçok uluslararası projenin tedarikçisi olarak birçok dünya devi şirketin güvenilir iş ortağıyız. Bu güveni, yenilikçi ve katma değerli yatırımlarımız, yeşil çelik üretimindeki öncülüğümüz ve en üst seviyedeki operasyonel sürdürülebilirlik ve verimliliğimiz ile sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Hidrojen kullanarak çelik üretimine yatırım yapan sayılı şirketlerden biriyiz”

Tosyalı Holding’in ana gündeminin sürdürülebilirlik olduğunu; bu kapsamda teknolojiye, güneş ve hidrojen başta olmak üzere yenilebilir ve temiz kaynaklara yatırım yaptıklarını, döngüsel ekonomiye uygun bir iş modeli geliştirdikleri anlatan Fuat Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm yatırımlarımızda sürdürülebilirlik odaklı olan en yeni teknolojileri kullanıyoruz. Dünyanın en büyük DRI üretim tesislerine sahip olan Cezayir’deki tesisimizde yeni bir DRI tesisi ve önünde 4 milyon ton/yıl kapasite ile yassı çelik üretimi yatırımına başladık. Şu anda enerji olarak doğal gaz kullanan ve oldukça düşük karbon salımına sahip bu tesisimiz yeni DRI yatırımı ile birlikte yüzde 100 hidrojen ile çalışma kabiliyetine de sahip olacak. Dünyada hidrojenle üretim yatırımına fiilen başlayan firma sayısı bir elin parmaklarını geçmediğini düşündüğümüzde, fosil yakıtların tamamen kullanım dışı olmasını teşvik etmesi açısından bu dünya için de oldukça önemli bir yatırım. Aynı şekilde İskenderun Sarıseki’de devam eden yatırımımızda da en gelişmiş teknolojileri kullanıyoruz. Bu tesis ile daha düşük elektrik enerjisi tüketimi sağlayan Quantum Furnace teknolojisinin Türkiye’deki ilk kullanıcısı Tosyalı olacak. Kullanacağımız üretim metodu ve teknolojisi sayesinde, normal ark ocaklarına göre yüzde 20 oranında daha az enerji kullanarak fosil yakıttan doğan karbon salımını azaltmış olacağız. Özellikle hurdadan üretim yapan tesisler içinde İskenderun Sarıseki tesisimiz yeşil çelik üretiminde en ileri noktadaki tesis olacak.”

“Yeşil çelik üretimimizle sürdürülebilir bir dünya için örnek olmak istiyoruz”

Halihazırda mevcut güneş enerjisi yatırımlarının yanı sıra bir süre önce Türkiye’deki tüm Tosyalı lokasyonlarıyla birlikte toplam 140 MW kurulu gücü ile dünyanın en büyük çatı üzeri güneş enerjisi santrali projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Fuat Tosyalı, “Döngüsel ekonomi odaklı olarak tesislerimizde enerji başta olmak üzere hava, su ve hatta küçük bir toz parçasını bile değerlendiriyoruz. Tosyalı Harsco ile grubumuzun bünyesindeki şirketlerin ve sektörün belli başlı demir çelik üreticilerinin prosesinden çıkan cürufu değerlendiriyoruz. Tosyalı olarak hayalimiz fosil yakıtların kullanılmadığı, her şeyin sürdürülebilirlik ve döngüsel yaklaşım ile topluma ve ekonomiye kazandırıldığı bir dünyada yaşamak… Dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olarak yaptıklarımızla bu yolda herkese örnek olmak istiyoruz.” dedi.

70 kişilik bir ekiple katıldı

Yapılan açıklamada, Tosyalı Holding'in fuara 70 kişilik büyük bir ekiple katıldığı bildirildi. Fuarda stant açan Tosçelik Profil ve Sac ve Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demiri şirketleri dışında Tosyalı Toyo, Tosçelik Granül, Tosçelik Spiral Boru, Tosyalı Demir Çelik, Tosçelik Çelik Servis Merkezi ve Tosyalı Algerie şirketlerinden Tosyalı çalışanları da fuara katıldı.

Fuarda Tosçelik Profil ve Sac’ın boru ve profil numuneleri, Tosyalı Toyo yaprak numuneler, Tosyalı Demir Çelik şirketlerine ait hadde ürünleri, Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demiri şirketinin Filmaşin (Kangal) numuneleri, Tosçelik Spiral Boru örneği başta olmak üzere birçok ürün sergilendi.