Tosyalı, yatırım için düğmeye basıyor

16 Mart 2020

Tosyalı Holding, yatırımın İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılacağını belirterek, "Başlangıçta hurdadan üretim yapacak olan tesis, orada da orta vadede madenden çelik üretimine geçecek. 1 milyar dolarlık bu yatırıma 2020’de başlayacağız" dedi.

Dünya ekonomisini etkileyen koronavirüsün çok farklı alanlara etkileri olacağını belirten Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Bunun arkasından farklı ekonomik düzenler oluşacak. İnsanlık bu virüsle yaşamayı öğrenecek” dedi.

Bu ve benzeri global kriz zamanlarında dahi yatırımlarına her zaman devam ettiklerini söyleyen Fuat Tosyalı, “Türkiye’nin ilk özel yassı çelik yatırımını gerçekleştirdiğimiz dönemde, Amerika kaynaklı çok büyük bir kriz başlamıştı. Buna rağmen 1 milyar dolarlı bütçe ile ilk özel yassı çelik üretimini başardık” dedi. Şimdi de İskenderun 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yeni çelik yatırımı için kolları sıvadıklarını açıklayan Tosyalı, “Başlangıçta hurdadan üretim yapacak olan tesis, orada da orta vadede madenden çelik üretimine geçecek. 1 milyar dolarlık bu yatırıma 2020’de başlayacağız” bilgisine yer verdi.

Yılda 6 milyon tonu aşan çelik üretimi olan Tosyalı Holding’in 3 kıtada 25 farklı tesisi bulunduğunu belirten Tosyalı, 2019 yılını yurtdışı yatırımları dahil 4 milyar dolar ciro ile kapattıklarını aktardı.