Tosyalı’dan Japonya’da Afrika çıkarması

02 Eylül 2019

Demir çelik üreticisi Tosyalı, Japonya Yokohama’da düzenlenen Afrika Uluslararası Konferansının (TICAD7) ilgi odağı oldu.

Japonya Başbakanı Sinzo Abe ile de temasta bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Japon şirketlerinin gözü Afrika pazarında; ama tek başlarına girme konusunda tereddütleri var. Bizim Osmaniye’de Toyo Kohan ile ortaklık modelimizin başarısı, Japon şirketlerini özellikle Afrika’da Türk şirketleriyle birlikte iş yapmaya cesaretlendiriyor” dedi.

Tosyalı, TICAD7 kapsamında ayrıca, Japonya merkezli deniz taşımacılığı şirketi Mitsui OSK Lines (MOL) ile önemli bir stratejik işbirliği anlaşmasına da imza attı. İmza töreni, Tokyo’daki Türk Büyükelçiliğinde, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan’ın katıldığı bir resepsiyonla gerçekleştirildi. Dünyanın önde gelen deniz taşımacılığı şirketleri arasında yer alan MOL ile Tosyalı, bu işbirliği anlaşması kapsamında, Türkiye ve yurtdışındaki üretim ağlarında, hammadde ve çelik ürünlerinin taşınmasında birlikte hareket etme fırsatlarını değerlendirecek.

“Lojistik yatırım fırsatlarını da gözetleyeceğiz”

MOL ile Tosyalı, bu işbirliği anlaşması kapsamında, Türkiye ve yurtdışındaki üretim ağlarında, hammadde ve çelik ürünlerinin taşınmasında birlikte hareket etme fırsatlarını değerlendirecek. Yine bu kapsamda ayrıca, Tosyalı Holding tarafından geliştirilen limanların büyütülmesinde birlikte hareket etme fırsatları gözlemlenecek; MOL’un bilgi birikimi ve deneyimden faydalanılacak.

Tosyalı’nın İskenderun’da biri yatırım aşamasında, diğeri faaliyette olan iki limanı bulunuyor. Türkiye’de üretilen demir çeliğin yüzde 40’ının İskenderun ve Osmaniye bölgesinde olduğunu belirten Tosyalı, “Cezayir’de de bir limanımız devreye girmek üzere. Yatırım yaptığımız diğer ülkelerde de liman yatırımlarımız arazilerimiz olacak. Bu nedenle deniz aşırı taşımacılıkta, MOL’un gücü ve bizim üretim kapasitemizin önemli bir sinerji yaratacağından şüphemiz bulunmuyor” dedi.

Fuat Tosyalı, “Türkiye’nin dış ticaretinin çok önemli bir kısmı deniz yoluyla gerçekleşiyor. Bu da, liman yatırımlarının ve taşımacılığın önemini açık biçimde ortaya koyuyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde, bu işbirliği anlaşmasının ülkemiz ekonomisi açısından da önemi ortadadır” diye vurguladı. Tosyalı sözlerine şöyle devam etti:

“Biz çelik üreticisiyiz; işimiz gereği çok büyük oranlarda lojistik hacmimiz var. Siz Tosyalı’nın sadece nihai ürününü görüyorsunuz; ama maden ve hammadde işin içine girdiğinde, bu üretim kapasitesinin yaklaşık 3 katı kadar bir hacimden bahsediyoruz. Sadece 2018’de 10 milyon tonluk bir hacimden söz ediyoruz. Bu imkanları daha ileri taşıyacak ve bu sektördeki yeni iş fırsatlarını ortaya koyacak bir noktaya geliyoruz. MOL’un deniz taşımacılığı alanındaki büyüklüğü, kapasitesi ve bilgi birikimi, gerek Türkiye’de gerekse yatırım yaptığımız coğrafyalarda farklı işbirliği imkanları doğurdu. MOL ile yaptığımız bu stratejik işbirliği anlaşması kapsamında ayrıca, lojistik alanında ortak yatırım fırsatlarını da değerlendireceğiz”

Cezayir’den girdi; Senegal’le devam ediyor

Dünyanın üç farklı kıtasında, 20’nin üzerinde tesisle üretim yapan Tosyalı Holding’in Cezayir’deki başarısının diğer Afrika ülkelerini de heyecanlandırdığını vurgulayan Fuat Tosyalı, “Tosyalı Algerie’nin ardından Senegal’deki yatırımla Afrika’da yola devam ediyoruz. Bu yatırımın bölge için yeni bir kırılma noktası olacağını söyleyebilirim. Burada özel bir ekonomi bölgesi oluşturmak için hazırlıklarımızı tamamladık. ‘Tosyalı Ekonomi Bölgesi’ (Tosyalı Economic Zone) olarak adlandırılan bu projenin kararnamesi çıktı. Artık düğmeye basıldı” ifadelerini kullandı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde bunun ilk örneğini yaşadıklarını ifade eden Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim yarattığımız cazibe bu... Tosyalı’nın yatırım yaptığı yerlerde, KOBİ ve girişimci kümelenmesi oluşuyor. OOSB’ye ilk yatırıma başladığımızda, bölgede başka hiçbir çelik firması bulunmazken, şimdi aynı bölgede 50’yi aşkın şirket yer alıyor. Bunlardan birçoğu bize ürün ve hammadde sağlıyor; bazıları ürünlerimizin ihracatını gerçekleştiriyor. Aynı durum Cezayir’de de oluştu; şimdi bunun bir benzeri Senegal’de yaşanacak.”

Sırada Batı Afrika’daki diğer ülkeler var

“Bu konferansta daha açık gördük ki, ortaya koyduğumuz iş modelimiz Afrika ülkelerinin hükümetlerinin yanı sıra Japon şirketlerinin de bölgede ortak yatırım iştahlarını kabartıyor” diyen Tosyalı, “Cezayir yatırımımıza ilk başladığımızda, Türk ve Cezayir hava yolları şirketlerinin bölgeye haftada sadece 5 seferi bulunuyordu. Şimdi günde 7’den, haftada 50’den fazla uçuş gerçekleşiyor. Tosyalı’nın yatırım yaptığı tüm bölgelerde olduğu gibi, Cezayir’de de büyük bir KOBİ kümelenmesi oluşmuş durumda. Bu durum, sadece son birkaç yıl içinde, 1000’in üzerinde Türk şirketinin bugün Cezayir’de fiili yatırımcıya dönüşmesini sağladı. Bunu gören diğer ülke başkanları, ülkelerine yatırım yapmamız için bize resmi davetlerde bulunuyor” diye konuştu.

Tosyalı, gelen tüm yatırım tekliflerinin titizlikle değerlendirildiğini, ekonomik, coğrafi ve sektörel şartlarla lojistik imkanlar doğrultusunda fizibilite çalışmalarının yapıldığını vurguladı ve ekledi: “Cezayir ve Senegal’in ardından, özellikle Batı Afrika tarafında, farklı lokasyonlarda, çelik üzerine çok ciddi yatırımlarımız olacağını söyleyebilirim.”