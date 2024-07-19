Tosyalı’dan Libya’ya entegre demir-çelik tesisi yatırımı

Tosyalı Holding, Libya United Steel Company for Iron and Steel Industry (SULB) ile Bingazi’de yeni çelik yatırımı yapmak üzere anlaşma imzaladı. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, gittikleri ülkelerde katma değer yarattıklarını ve yatırım coğrafyalarını üç kıtaya yayarak dünya çapındaki büyümelerini sürdürdüklerini söyledi.

Tosyalı, Libya’nın Bingazi kentinde Doğrudan İndirgenmiş Demir (DRI) tesisi kurmak için Libya United Steel Company for Iron and Steel Industry (SULB) ile anlaşma imzaladı. Şirket açıklamasına göre, Tosyalı, Türkiye, Cezayir, Senegal, Angola ve İspanya’daki yatırımlarının ardından Bingazi’de yeni çelik yatırımına başladı.

İnşaat ve montaj yakında başlayacak

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şirketin öncelikli yatırım bölgesi olarak belirlediği Afrika’nın Akdeniz kıyılarındaki yatırımlarını genişlettiğine dikkati çekti. Tosyalı, “Büyük bir öngörüyle yıllar önce, öncelikli yatırım coğrafyası olarak belirleyip yatırım yaptığımız Afrika’nın Akdeniz kıyılarındaki yatırımlarımızı her geçen gün daha da büyütüyor olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Lokal üretimi esas alarak bölgede yaptığımız yatırımlarda nitelikli çelik üretimine odaklanarak gittiğimiz ülkelerde katma değer yaratan, istihdam, kalkınma ve refahı esas alan bir anlayışla sadece ekonomik değil çevresel ve toplumsal anlamda da olumlu etki yaratıyoruz. Zemin etütleri ve mühendislik çalışmalarını tamamladığımız ve önümüzdeki günlerde inşaat ve montajların başlayacağı bu yeni kompleks ile nitelikli çelik üretiminde sahip olduğumuz bilgi birikimimizi ve yetkinliklerimizi Libya Bingazi’ye taşımaktan büyük bir memnuniyet duyacağız.

Kuracağımız entegre tesiste, ileri teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile düşük karbon salımına sahip nitelikli yeşil çelik ürünleri üreterek Libya Bingazi’den dünya çelik endüstrine yüksek kalite ve standartlarda üretim yapan bir ekosistem dönüşümüne de öncülük edeceğimize gönülden inanıyorum. Bu yatırımın her iki şirkete ve dost ve kardeş ülke Libya Bingazi’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Libya ve Türkiye’yi ekonomileri yakınlaşacak

SULB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Gadalla ise yapılan anlaşmayı Bingazi’nin sanayileşmesi ve çelik sektörünün geliştirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendirdi. Gadalla, “Bugün attığımız imzalar hem iki grubun geleceğe doğru büyük bir hamle yapmasını hem de Libya Bingazi ve Türkiye’nin ekonomik anlamda da yakınlaşmasını sağlayacaktır. Dünya çelik üretimi liginde Libya Bingazi’nin de önemli bir oyuncu olarak yer almasını sağlayacak bu yatırım, yeşil çelik ve dekarbonizasyon açısından da özel bir yere sahip olacaktır. Ortaklık için kısa zamanda aldığımız mesafe sonrasında atılan imzalarla beraber bu önemli global yatırımın her iki şirkete ve ülkeye hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kapasite 8,1 milyon ton olacak

Tosyalıve SULB arasında gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Bingazi merkezliTosyalıSULB şirketi kuruldu. Toplamda 8,1 milyon ton kapasiteye sahip olacak DRI tesisleri, MIDREX Flexi DRI teknolojisine sahip olurken, temiz enerji kaynağı olan hidrojenle çalışacak. Entegre demir-çelik tesisi üç fazdan oluşurken 2,7 milyon ton kapasiteli ilk fazı için yatırımlara hazırlık yapılıyor. Hem yakın bölgenin hem de Avrupa’nın yeşil çelik ihtiyacını karşılayacak olan tesisin, yeşil dönüşüm sürecinde en çok ihtiyaç duyulan temel ara ürün olan HBI (Hot Bricket Iron) tedarikinde önemli rol oynaması hedefleniyor.