Tosyalı’ya İspanya’da “En İyi Türk Şirketi” ödülü

Üç kıtada yaklaşık 50 tesis, 15 milyon ton/yıl sıvı çelik kapasitesi ve 15 bin çalışanıyla faaliyet gösteren Tosyalı, 2024’ün başında bünyesine kattığı STS ile İspanya’da da sektörün öne çıkan üreticilerinden biri haline geldi.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şirketin Türkiye ve yurt dışındaki yatırımlarla küresel büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

İspanya’nın Avrupa operasyonları içinde daha stratejik bir rol üstleneceğini söyledi:

“Avrupa’nın en büyük çelik boru üreticisiyiz. STS’yi satın aldıktan sonra kısa sürede verimliliği artırarak üretimi 12 kata yakın büyüttük. Yeni projelere dahil olduk. Önümüzdeki dönemde ayrıca bir ERW tesisi yatırımı planlıyoruz.”

“Hedef: 5 yılda dünyanın en büyük 20 çelik şirketinden biri olmak”

Fuat Tosyalı, şirketin küresel konumlanmasına ilişkin şunları kaydetti:

“Son 5 yılda küresel ham çelik üretimimizi yüzde 110 artırdık. Avrupa’nın en büyük 3’üncü çelik üreticisiyiz. Avrupa’da satın almalar, Afrika’da yeni kapasiteler, Türkiye’de ise hem derinleşme hem bölgesel açılım stratejisiyle ilerliyoruz. Sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı yatırımlarımızla 5 yıl içinde dünyanın en büyük 20 çelik üreticisinden biri olmayı hedefliyoruz.”

Tosyalı dünya sıralamasında yükseliyor

Dünya Çelik Birliği verilerine göre Tosyalı, 2024’te 9,12 milyon ton üretimle dünya sıralamasında 21 basamak birden yükselerek 46’ncı sıraya çıktı. Yüzde 54,3 üretim artışıyla dünyanın en hızlı büyüyen üç üreticisinden biri oldu.

2024’te 7 milyar dolar ciroya ulaşan şirket, 2025’te ihracatını 2 milyar doların üzerine, toplam cirosunu ise yaklaşık 9 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Toplam üretimin yıl sonu itibarıyla 13 milyon ton seviyesine ulaşması bekleniyor.