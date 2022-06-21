TOTAL İstasyonları, TotalEnergies’e dönüşüyor

OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde hizmet veren Güzel Enerji'nin TOTAL İstasyonları markası, OYAK'ın enerji sektöründeki yatırım kararı ile yeni nesil istasyon ve hizmetlerin görüleceği, küresel faaliyetlerine paralel olarak TotalEnergies'e dönüşüyor. Türkiye'de TotalEnergies'e dönüştürülen yeni nesil ilk istasyon İstanbul Başakşehir'de törenle açıldı.

TotalEnergies Başakşehir Mehmetçik 2 No'lu Akaryakıt İstasyonu, dünyada 165 ülkede tercih edilen çevre dostu derecelendirme sistemi LEED Platinum Sertifikası'nın Türkiye'de akaryakıt istasyonlarında ilk örneği oldu.

Yenilenebilir enerji yatırımı olarak güneş enerjisi kullanımının öne çıktığı istasyonda, buhar geri dönüşüm sistemi, atık suyun yeniden kullanılması, yağmur suyu harmanlama ve LCA metodolojisi ile döngüsel yaşam modeli bulunuyor.

Otojet EV şarj istasyonunu barındıran tesiste yeni nesil elektrikli araçlara da hizmet verilecek. Tesis, enerji dönüşümünü merkezine alarak misafirlerine çok çeşitli ürün ve hizmetleri güvenilir bir şekilde sunarken, yenilikçi ve kullanıcı dostu bir market deneyimi de yaşatacak.

Açılışa, Güzel Enerji Akaryakıt Genel Müdürü Tolga Işıltan (solda), Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral Engin Durak (ortada) ve OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz (sağda) katıldı.

"Güzel Enerji olarak büyük bir dönüşüme imza atıyoruz"

İstasyonun açılışında konuşan OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz, 2020’nin başında TOTAL İstasyonları ve M Oil markalarının OYAK Grubu şirketlerine dahil olduğunu, hemen devamında da tasarruf, verimlilik, karlılık ve hızlı büyümeye odaklanarak iki markayı Güzel Enerji tüzel kişiliği adı altında birleştirdiklerini ifade etti.

Bugün TOTAL ve M Oil bayi ağı Türkiye'nin 74 şehrinden 79 şehrine ve 2021’in sonunda her iki marka ile 889 istasyondan toplam 917 istasyona ulaştıkları bildiren Yılmaz “2021 yılının yaz dönemindeyse istasyonlarımızda yaklaşık 196 bin metreküp olan akaryakıt ve LPG satışı, tüm zamanların en büyük miktarına ulaştı. Diğer dağıtım şirketlerine yapılan satış̧ miktarlarında da geçtiğimiz yıllara göre en yüksek satış̧ rakamlarına ulaşıldı." diye konuştu.

Son 1,5 yılda fark yarattıklarını belirten Yılmaz, TOTAL İstanbul Havalimanı İstasyonu'nun, Avrupa'nın hizmet, kalite ve ölçek açısından en iyi TOTAL istasyonu seçilmesinin bunun en iyi örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

OYAK’ın sürdürülebilir büyüme stratejisi ekseninde Güzel Enerji olarak büyük bir dönüşüm ve başarıya imza attıklarını söyleyen Yılmaz, “Başakşehir Mehmetçik 2 No'lu Akaryakıt İstasyonu, TotalEnergies için değişimin başladığı nokta olacak. Hem TSK Mehmetçik Vakfı hem de TotalEnergies'in ortak ilk istasyonu olan Başakşehir Mehmetçik 2 No’lu Akaryakıt İstasyonumuzun hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

"Akaryakıt sektörüne ilkleri kazandırmayı sürdüreceğiz”

Güzel Enerji Akaryakıt Genel Müdürü Tolga Işıltan da dijitalleşme ile başlayan, pandemi ile birlikte kalıcı hale gelen sosyal ve ekonomik davranış değişikliklerinin insanların enerji ile ilişkilerini yeniden şekillendirdiğini vurguladı.

TOTAL İstasyonlarının bu yıl önemli bir dönüşüm yaşadığını belirten Işıltan, şunları kaydetti: “Enerji endüstrisi, azalan kaynakları ve hızla artan talebi yönetmek üzere dijitalleşme, yenilenebilir enerji ve düşük karbon odaklı döngüsel ekonomi modelleri üzerine kurulu yeni bir sistem inşa ediyor. Güzel Enerji, bu dönüşümün öncülüğü hedefiyle OYAK’ın köklü tecrübesi ve TotalEnergies'in küresel gücünü buluşturuyor. TOTAL İstasyonlarının TotalEnergies'e dönüşümü ile birlikte istasyonumuz, temiz bir geleceği hedefleyen enerjinin yeni yüzünü temsil ediyor. Hedefimiz, yeni nesil TotalEnergies istasyonlarımızda sunduğumuz deneyimlerle tüm misafirlerimizi evlerinde hissettirmek. Akaryakıt sektörüne ilkleri kazandırmaya devam edeceğiz. TotalEnergies ile yeni nesil enerji, daha iyi gelecek."

"TotalEnergies iş birliğini hayata geçirmekten çok mutluyuz"

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral Engin Durak ise, şunları söyledi: "Başakşehir Mehmetçik 2 No'lu Akaryakıt İstasyonu, vakfımız ve akaryakıt sektörü için ilkleri barındırıyor. Kuruluş sürecinin her aşaması titizlikle planlanan, inşasının her detayına büyük özen gösterilen istasyonumuzla gurur duyuyoruz. Manevi yönü çok yüksek ve bir o kadar kıymetli olan TotalEnergies iş birliğini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yeni nesil istasyonun hem vakfımıza hem de milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."