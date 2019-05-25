Total Türkiye, teknoloji yatırımlarını artırıyor

25 Mayıs 2019

Aysel YÜCEL

Otomotiv, endüstri ve denizcilikte yaklaşık 400 farklı ürünü İzmir Menemen’deki fabrikasında üreten madeni yağ üreticisi Total, en önemli pazarlardan biri olarak gördüğü Türkiye’de teknoloji yatırımlarını hızlandırıyor. Üretim süreçlerinde endüstri 4.0 kapsamındaki yatırımlara odaklandılarına vurgu yapan Total Turkey Pazarlama Genel Müdürü Emre Şanda, “Ürün dolum hatlarımızda, insansız otomatik paletleme ve kolileme yatırımlarımız gerçekleşti. Yeni yatırım planlarında, tam entegre üretim ve dolum teknolojileri ile robotik çözümler devam edecek” dedi.

400 ürün İzmir’de üretiliyor

Total Turkey Pazarlama, tamamı Total grubu iştiraki olan ve Türkiye’de madeni yağ üretimi ve pazarlaması alanında 29 yıldır faaliyet gösteren global bir oyuncu. Başta motor yağları olmak üzere madeni yağlar alanında operasyonlarını yürütüyor. Total Türkiye Pazarlama, TOTAL ve ELF markalarıyla üretim yapıyor. Satışını gerçekleştirdiği ürünlerin yaklaşık yüzde 95’ini İzmir Menemen’deki fabrikasında üretiyor. Otomotiv, endüstri ve denizcilikte yaklaşık 400 adet ürün Türkiye’deki fabrikadan çıkıyor. Emre Şanda, Türkiye’nin Total için önemli bir pazar olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’deki madeni yağ operasyonları, Total için dünden bugüne hep grup içerisinde önemli ve stratejik olarak görüldü. Bunun karşılığında da sürekli olarak büyümeyi başardık. Pazar payı ve satış grafiğinde de oldukça iyiyiz” dedi.

Her iki araçtan birinde var

2018 son çeyrek PETDER verilerine göre Total’in pazar payı yaklaşık yüzde 11. Son 20 yılda Türkiye’deki pazar paylarını 4 katına çıkaran şirket, İzmir Menemen’de son 15 yılda yarım milyon tonun üzerinde üretim yaptı ve 565 bin ton madeni yağ üretti. Bu üretimin yarısından fazlasını otomotiv ürünleri oluşturuyor. Şirketin Renault, Peugeot, Citroen başta olmak üzere OEM’lerle köklü iş birlikleri bulunuyor. Mazda, Nissan, DaF Tırsan, Claas Tarım Makinaları, Hitachi İş Makinaları ve Kubota ile de çalışıyor. Emre Şanda, Türk otomotiv üretim sektörünün en önde gelen firmalarından olan Renault, Ford, Temsa, Honda gibi markaların fabrika ilk dolum ürünlerini temin ettiklerini ve bu alanda liderliklerini koruduklarını ifade ederek, “Türkiye’de sadece son 5 yılda Türkiye’de üretilen yaklaşık 7.5 milyon aracın 4 milyonuna ilk dolum yağları ve antifrizlerini temin ettik. Türkiye’de üretilen her 2 araçtan 1’inde Total madeni yağları veya antifrizleri kullanıldı” dedi.

Hizmet laboratuvarı kurdu

Şirket olarak teknolojiyi çok yakından takip ettiklerinin, yanı sıra sahadan da asla kopmadıklarının altını çizen Şanda, teknik hizmetler konusunda da önemli çalışmaları bulunduğunu söyledi. Satış sonrası hizmetler laboratuvarı kurduklarını belirten Şanda, “Bu laboratuvarımız hem yurt içinde hem de yurt dışında Total organizasyonu tarafından sürekli denetleniyor. Kullanılmış yağları analiz edip, sahip olduğumuz çok özel ve benzersiz bir sistem sayesinde, web tabanlı olarak müşterilerimize raporlayabiliyoruz. Bu hizmetimizin adı ANAC. Burada asıl amaç yağın kendisinden çok içinde çalıştığı ekipmanın bir diagnostiğini yapmak. Otomobilde olduğu gibi endüstride de doğru yağı kullanmak çok kritik. Yanlış yağ seçimi ve uygulamaları işletmelerde çok ciddi kayıpların ve verimsizliklerin yaşanmasına neden olabiliyor. En büyük görevimiz, kullanıcılarımız için tüm süreçlerin toplam maliyetini düşürüp verimi artıracak çözümleri üretebilmek” diye konuştu.