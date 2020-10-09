TOTAL ve M Oil, Anadolu turuna Bursa’dan başladı

09 Ekim 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yılmaz, hızlı bir giriş yapmayı planladıkları 2021’de yüzde 6,5 olan Türkiye’deki pazar paylarını artırmaya odaklanacaklarını söyledi. Pandemi süreci nedeniyle saha ziyaretlerini ertelemek durumunda kaldıklarını ifade eden Yılmaz, Total ve M Oil, büyüme hedefleri doğrultusunda Türkiye genelindeki Total ve M Oil istasyon sayılarını artırmayı planladıklarını açıkladı. Total ve M Oil olarak Bursa ve civar bölgede toplam 27 istasyonla hizmet verdiklerini anlatan Yüksel Yılmaz, bölgede yüzde 8,5 Pazar payına sahip olduklarını vurguladı. Yılmaz, “Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda TOTAL ve M Oil’i Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. çatısı altında birleştirdik. Her iki markanın yıllardır ortaya koyduğu başarılı çalışmaların ve sahadaki gücünün birleşmesi bizi şimdiden heyecanlandırıyor. Bu birleşmenin yaratacağı sinerji ve güçle önümüzdeki günlerde hedeflerimize doğru büyük bir hızla ilerleyeceğiz, sektördeki gücümüzü daha da artıracağız. Bu yolculukta bizim için Bursa’nın önemi oldukça fazla. İstasyonlarımızda müşteri memnuniyetine çok önem veriyoruz. Bu kapsamda, yönetim kadromuz ile birlikte bölgedeki iş ortaklarımızla bir araya geldik; bölgedeki ticari koşulları daha iyi anlayarak, tüketici beklentilerini birlikte analiz ederek yerel çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Bu yönde 2020 senesini hazırlık yılı olarak görüyor, iş ortaklarımızın görüş ve önerilerini de dikkate alarak stratejilerimizi oluşturuyoruz. 2021’de kararlı adımlar ile şirketimizi ileri taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Bursa'da düzenlenen toplantıya Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Beril Cabi, Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yılmaz ile İstasyonlar Türkiye Satış Müdürü Bahadır Pehlivaner katıldı.